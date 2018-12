Mellem tre og fire gange om dagen må politiet rykke ud til busser og tog forskellige steder i landet for at hjælpe billetkontrollører.

Politiet bliver tilkaldt, fordi passagerer, der er blevet taget i at rejse uden billet, ganske enkelt nægter at oplyse, hvem de er. Uden deres identitet kan kontrollørerne ikke udskrive en bøde. Og så må politiet rykke ud.

I yderste tilfælde kan det være nødvendigt at lade toget eller bussen holde stille ind til politiet når frem.

»Det er ikke sjovt at skulle inddrage politiet. Det er spild af vores tid, det er spild af politiets ressourcer, og det er spild af passagerernes tid. Jeg synes, det er forkert og asocial opførsel,« siger Aske Wieth Kundsen, underdirektør i DSB.

DSB må tilkalde politiet to gange om dagen på S-togsnettet. Derudover må politiet rykke ud en gang om dagen til regionaltoge, fordi passagerer uden billet nægter at oplyse, hvem de er.

Hos DSB må politiet gennemsnitligt hjælpe med at få en passager til at oplyse sin identitet tre gange om dagen.

Ude i landets busser er der ikke konkrete tal for, hvor ofte det sker. Men overfor B.T. bekræfter Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik og Movia, at de også må tilkalde politiet med jævne mellemrum, fordi passagerer uden billet ikke vil fortælle, hvem de er.

Dermed rykker politiet minimum ud 1.100 gange om året til offentlige transportmidler for at tvinge folk til at oplyse deres identitet.

Sandra oplever ofte, at hun må true med politiet for at få passagerer til at makke ret.

Problemstillingen overrasker ikke Torben Bechmann Jensen, socialpsykolog ved Københavns Universitet.

»Autoritetstroen er ikke lige så stærk, som den har været. Ser man en mulighed for at undgå en bøde, så er vi opportunistiske nok til at prøve det. Håbet er, at man ved at gøre livet surt for kontrollørerne får dem til at give op,« siger Torben Bechmann Jensen, og uddyber:

»Nogle af de passagerer er på røven, har ikke råd og er ligeglade med konsekvenserne. Andre er trætte af autoriteter, og så bliver det her til en vis form for modstand,« siger han.

Sandra har været billetkontrollør på s-togsnettet i tre år. Hun må true med at tilkalde politiet ‘et par gange om ugen’, fordi passagerer uden billet ikke vil oplyse, hvem de er - eller forsøger at oplyse en falsk identitet.

Asker Wieth Knudsen, underdirektør i DSB, er træt af at skulle tilkalde politiet.

Ofte er truslen om politi nok til, at passageren makker ret.

»Der går nok en måned imellem, at jeg selv har behov for, at politiet når helt frem. Politiet kommer hver gang. Og hvis kunden for eksempel har været voldelig, så står de her med det samme,« siger Sandra, der ikun har ønsket at optræde med fornavn, og uddyber:

»Men selvfølgelig er det et problem, når folk ikke vil fortælle os, hvem de er. Også i forhold til den situation, de skaber for andre passagerer.«

I DSB er det en fast politik, at man tilkalder politiet.

»Vi er nødt til at være konsekvente og håndhæve det her. Ellers risikerer vi, at folk tror, det her kan betale sig,« Aske Wieth Knudsen og uddyber:

»Det må ikke kunne betale sig at snyde, så vi følger op på det, selvom det er unødvendig eskalering af situationen, som ikke gavner nogen.«

B.T. har været i kontakt med Rigspolitiet. De vil ikke forholde sig til, om sagerne i bus og tog er fornuftig brug af politiets ressourcer. De oplyser blot, at det er en opgave, som skal løses på linje med alle andre.

