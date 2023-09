Formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen er i Danmark.

I sin statustale tidligere i dag, fortalte von der Leyen, at hun har planer om at tage til København og tale om grøn omstilling i morgen.

Men det viser sig, at hun allerede har tyvstartet sin Danmarks-tur.

Det viser dugfriske billeder fra Musikkens Hus i Aalborg.

Og Ursula von der Leyen er ikke på besøg alene.

Mette Frederiksen er i Aalborg sammen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) for at afholde et debatarrangement.

Men EU-formandens besøg i Aalborg kom lidt som en overraskelse.

I sin tale tidligere onsdag fremlagde von der Leyen nemlig andre planer for besøget i Danmark.

Her sagde Ursula von der Leyen, at hun kom til Danmark torsdag, for blandt andet at se et nyt grønt containerskib.

»I morgen skal jeg til Danmark, hvor jeg med statsminister Mette Frederiksen skal opleve innovation på egen hånd. Vi skal markere lanceringen af det første containerskib drevet af grøn metanol lavet med solenergi.«

»Dette er styrken af Europas modsvar på klimaforandringerne, siger Ursula von der Leyen onsdag i sin tale i EU-Parlamentet om Den Europæiske Unions tilstand.«

Inden formanden drager til Mærsks skibslancering ved Toldboden i Københavns havn, hvor hun skal navngive det nye containerskib, er første stop Dansk Industri (DI) i Industriens Hus.