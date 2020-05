For Danmarks største supermarkedskæde, Netto, har coronakrisen ikke været så dum igen - hvis man ser på det med økonomiske briller.

En solid stigning i salget af dagligvarer har været lukrativ, og lørdag fik Netto så endnu et boost på grund af coronakrisen, da kæden - i en blanding af held og forstand - pludselig blev en fremtrædende del af en kæmpe, international begivenhed.

En begivenhed, der eksponerede Netto for millioner af mennesker i hele verden.

»Det er er helt vildt. Det er en sjov situation pludselig at stå i,« siger Martin Hasgard Olesen, kommerciel direktør for Netto i Danmark.

Lørdag sad sportshungrende fodboldfans i hele verden klistrede til skærmen for at se genåbningen af den tyske Bundesliga. Det var den første gang topfodbold i mange, mange uger.

Seertallene var dobbelt så store, som de plejer at være.

Folk, der ikke normalt ser tysk fodbold, så pludselig med - og kampene blev sendt fra 70 forskellige tv-stationer i hele verden.

Under lørdagens helt store kamp mellem Dortmund og Schalke 04 tonede Netto og kædens så velkendte sparehund Scottie pludselig frem på skærmen og viste sig for et rekordstort og verdensomspændende publikum.

Den danske discountgigant var placeret på reklamebannere rundt om banen.

»Det er en lidt sjov historie. Det kommer sig af, at vores polske kollegaer - Netto i Polen - har lavet et sponsor-samarbejde med et fodboldakademi i Polen. Det er et akademi, der bliver drevet af Borussia Dortmund,« forklarer Martin Hasgard Olesen:

»Det var gennem det samarbejde, at Dortmund tilbød os muligheden for at tage del i en test med virtuelle bannere til en fodboldkamp. Det er en test, som er aftalt for noget tid siden. Det har så pludselig givet os kæmpe eksponering. Vi kender ikke seertallene endnu, men de er jo absurd høje.«

Reklamebannerne er virtuelle. Det betyder, at Netto-reklamen ikke blev vist i Østrig, Tyskland og Schweiz - her fik seerne vist andre reklamer - mens seere i resten af verden fik fremvist Netto-reklamerne.

»Det er en meget positiv overraskelse. Det polske team har virkelig gjort det godt her. De har haft det her samarbejde i et par år, og det giver så pote i den her situation,« siger Martin Hasgard Olesen.

Selv om det er sjovt med eksponering i hele verden, er det mest af alt polakkerne, Netto håber at have ramt. Netto har 370 butikker i Polen - og håber på flere.

»I Danmark kender alle Netto i forvejen, så det betyder nok ikke så meget rent økonomisk. Men i Polen er der områder, hvor vi ikke er så kendt, så det er faktisk mest af alt seertallene i Polen, der virkelig betyder noget,« siger Martin Hasgard Olesen:

»Men det er jo klart, at det her giver stof til eftertanke. Måske vi skal kigge mere ind i disse løsninger fremover. Mest af alt må man bare sige, at det polske team har gjort det fremragende her.«