Pizzakæden Domino’s genåbnede den 24. juni i Danmark - knap fire måneder efter kædens konkurs i starten af marts.

Og de nye ejere, australske Domino’s Pizza Enterprises, er ikke bare kommet til Danmark for at hygge. De er kommet for at blive en af markedets dominerende spillere.

Det skriver Børsen.

Her forklarer Andrew Rennie, der er europæisk landechef for Domino's Pizza Enterprises, at man har planer om at åbne 120 Domino’s-restauranter i Danmark de næste 10-15 år.

En plan, der med sikkerhed vil gøre dem til en af – hvis ikke dén største – spiller på fastfoodmarkedet i Danmark.

I forbindelse med genåbningen af kæden udtalte Domino’s Pizza Enterprises, at de lige nu har konkrete planer om at åbne 16 Domino’s-restauranter i Danmark.

Et tal, der altså kan ende med at blive mangedoblet det kommende årti.

»Vi har en fornemmelse af, hvad vi kan opnå, men forhåbentlig går det endnu bedre, og så kan det være, at vi måske ender med at åbne endnu flere restauranter,« siger Andrew Rennie til Børsen.

Domino’s gik i starten af marts konkurs i Danmark. Det skete efter syv-otte hårde måneder med flere fødevareskandaler. I starten af marts opkøbte Domino’s Pizza Enterprises så konkursboet for 19 millioner kroner.

Skandalerne begyndte for alvor at rulle, da TV 2-programmet Operation X kunne afsløre, at Domino’s fuskede med datomærkningen af råvarerne.

Det image skal de australske ejere nu forsøge at rette op på.

De ejer i forvejen Domino’s-brandet i Australien, New Zealand, Japan, Belgien, Frankrig, Luxemburg, Tyskland, Holland – og driver 2.400 pizzeriaer på verdensplan.

Drømmen om at blive en kæmpe spiller i Danmark bliver ikke nem at realisere.

Flere andre kæder går også med planer om at udvide.

Den internationale mastodont McDonald’s – som lige nu er den største spiller på markedet i Danmark med 89 restauranter – barsler med 20 nye McDonalds-restauranter inden for fem år.

Også Sunset Boulevard går med planer om at udvide, skriver Børsen.