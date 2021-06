Efter tre salmonelladødsfald kommer naturlægemidlet HUSK nu tilbage på hylderne.

I april blev 37 danskere smittet som følge af salmonellaudbruddet, der blev sporet til et specifikt Husk-produkt med psyllium-frøskaller i kapsler. Heraf døde tre, mens 23 blev indlagt.

De tre dødsfald var personer, som i forvejen fejlede andre ting.

»Men der er ikke nogen tvivl om, at salmonellaen også har være en medvirkende årsag til, at de er døde,« sagde epidemiolog Luise Müller fra Statens Serum Institut til B.T.

Vil du købe HUSK fra Orkla Care, når produktet er tilbage på hylderne til oktober?

Men nu er kosttilskuddet altså tilbage på markedet i en ny, varmebehandlet form fra oktober.

I en pressemeddelelse skriver Orkla Care, som producerer HUSK, at de har brugt de seneste uger på både at gennemgå alle processer omkring produktionen af produktet. Og på at finde en mere sikker måde at bearbejde råvaren psyllium-frøskaller fra Indien, hvor de fleste af råvarerne kommer fra:

»Vi har besluttet, at vi i fremtiden vil varmebehandle HUSK, før vi sender det på markedet. Varmebehandlingen fjerner salmonellabakterier, hvis der skulle være nogen til stede i råvaren,« siger Nilüfer Sahin, kommunikationsdirektør for de danske Orkla-selskaber.

Den nye proces betyder altså, at der først skal gennemføres en række test, før produktet igen kan blive sendt på markedet. Derfor kan man først købe produktet fra oktober.

Og i første omgang vil det kun være kosttilskudsprodukter fra HUSK, der vender tilbage til markedet, mens de HUSK-produkter, der betegnes som naturlægemidler, vil være noget længere undervejs.