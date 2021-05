Når 57-årige Pia Finne og hendes mand et par gange om måneden beslutter sig for, at de skal ud og have en en hyggelig aften på restaurant med deres børn eller nogle venner, gennemfører Pia et lille morgenritual.

Et ritual, som blot er et af mange eksempler på, hvordan du kan opnå relativt store rabatter, når du skal ud og spise.

I Pias tilfælde går hun på Earlybird.

Det er et site, hvor restauranter i København og Aarhus hver dag lægger middage ud med rabatter på op mod 30 procent. Når hun så har fundet et passende sted, slår hun til.

Pia Finne sparer penge, hver gang hun går på restaurant. Foto: Privat

»Sidst vi benyttede Earlybird, sparede vi i hvert fald 500 kroner. Vi faldt over det for et par år siden og har brugt det lige siden,« forklarer Pia Finne:

»Dels er det rart, at man kan spare nogle penge. Men det betyder også, at vi bruger det til at besøge lidt dyrere restauranter.«

Og Earlybird er blot et eksempel i en efterhånden kæmpe stor skov af muligheder for at spare penge, når du skal ud at spise.

Restauranter i hele landet benytter sig i stigende grad af dealsites, apps, rabatklubber og rabatkuponer til at få kunder i butikken.

Et par eksempler er Forbrugsforeningen eller Ældresagen, hvor man mod betaling af et kontingent får rabat hos en lang række spisesteder.

Det samme kan man i mange tilfælde opnå via sin fagforening, som ofte har forhandlet rabatordninger med forskellige kæder.

Så er der dealsites som Earlybird, Downtown, Sweetdeal og Deal.dk, hvor du kan købe måltider på restauranter med rabatter.

Og så er der apps.

Tag eksempelvis McDonald's eller Burger King. Downloader du deres app, får du hele tiden en række digitale rabatkuponer. Det kan eksempelvis være en ekstra sodavand, når du køber en burger eller en konkret rabat på en milkshake.

Men det kan også være via point, som du opsparer, når du køber mad på deres restauranter.

Ifølge Horesta, som er restauranternes interesseorganisation, er der helt klare årsager til, at landets spisesteder er gået rabat-amok.

»Det her er restauranternes markedsføring. Før brugte man annoncer i aviser, nu gør man de her ting online,« forklarer Nadeem Wasi, medlemschef i Horesta:

FAKTA: Sådan kan du spare penge Følgende er eksempler på, hvordan du kan få rabatter på måltider. Foreninger Det er eksempelvis Forbrugsforeningen, hvor du mod et årligt kontingent optjener bonus, når du spiser hos en række udvalgte restauranter. Også Ældre Sagen giver mod et halvårligt kontingent mulighed for 25 procent rabat hos over 100 spisesteder. Tjek også din fagforening. Hos rigtig mange fagforeninger giver medlemskab adgang til rabatter på mange restauranter. Deals Earlybird samarbejder med mere end 75 restauranter i Aarhus og København og giver 30 procent rabat på takeaway og restaurantbesøg. Også steder som Downtown, Sweetdeal og Deal.dk laver deals på restaurantbesøg. Apps/kundeklubber En lang række restauranter har deres egne apps, hvor de tilbyder kunderne rabatter eller forskellige pointordninger, hvor man løbende kan opspare point, man senere kan bruge til at købe mad. Det er eksempelvis McDonald’s, Burger King, Flammen, Kentucky Fried Chicken, Jensens Bøfhus, Dalle Valle, Café A og mange andre steder. Du kan med fordel søge i appstore eller Google Play og se, om der findes sådan en app, før du besøger et spisested.

»De rigtig store kæder som McDonald’s er så store maskiner, at de kan lave deres egne platforme og apps. Men for de mindre restauranter er dealsites en måde at nå ud til nogle kunder, man ellers ikke ville kunne nå ud til.«

For Pia Finne har dealsites netop givet anledning til, at hun har spist steder, hun aldrig før havde hørt om.

»Vi har fundet rigtig mange spændende restauranter, som vi ikke havde fundet uden de her deals. Selvfølgelig kan man selv sidde og søge efter steder på nettet, men det kan være lidt uoverskueligt bare at sidde og søge blindt. På Earlybird popper restauranterne selv op, og så tænker man: 'Den skal vi prøve',« siger Pia Finne.

I Horesta har man dog også en advarsel til kunderne.

»Vi bliver efterhånden bombarderet med rabatter og deals, og det kan være svært for forbrugerne at gennemskue. Vi ser eksempler på dealsites, som opfører sig meget dårligt over for både kunder og restauranter, så man skal være opmærksom på de her ting, ellers risikerer man at blive snydt,« siger Nadeem Wasi:

»Man kan eventuelt tage direkte kontakt til restauranterne og spørge ind til rabatterne, før man køber.«