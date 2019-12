Forargelsen var stor, da Pernille Revall Jensen fra Virum mandag stod ved kassen i sin lokale Meny.

For da nytårsmenuen var scannet ind, og varerne skulle betales, blev hendes dankort afvist. Det samme gjorde hendes MobilePay-betaling.

»Jeg kunne ikke forstå det, så jeg strøg ned i den nærmeste hæveautomat for at se saldoen på min konto, og da kvitteringen kommer ud, kan jeg se, at jeg har et kæmpe minus på kontoen,« forklarer 48-årige Pernille Revall Jensen på årets sidste morgen.

Varerne stod stadig og ventede på hende i supermarkedet, og de skulle selvfølgelig betales. Derfor fik Pernille Revall Jensen en veninde til at komme hende til undsætning, så hun kunne få betalt varerne og desuden få ro til at kontakte sin bank.

Pernille Revall Jensen. Vis mere Pernille Revall Jensen.

»Her fortæller de mig så, at Yousee har trukket 249.000 kroner plus en sjat fra min konto,« siger Pernille Revall Jensen, der har et tv-abonnement til 670 kroner om måneden hos udbyderen.

Og så er gode råd dyre. Især når man mindre end 24 timer senere skal have 14 mennesker til nytårsaften hos sig selv - og i øvrigt er alenemor. Straks fik hun ringet til Yousee, hvor en sød og en i øvrigt meget hjælpsom kvinde efter lang tids korrespondance måtte meddele hende, at de altså ikke kan gøre noget, før bankerne åbner igen 2. januar.

»Jeg kan ikke huske, at jeg har været så rasende. Man står i en forretning med friskskåret fisk, som man skal betale for, og jeg ved, at der er penge på kontoen, og så sker det her. Det er så frustrerende, og jeg var simpelthen så hidsig,« siger Pernille Revall Jensen, der mandag aften skrev et opslag på Yousees Facebook-væg.

Opslaget blev hurtigt besvaret af en Yousee-medarbejder, der tilsyneladende også selv havde svært ved at tro sine egne øjne. Således svarer han:

'Hej Pernille. Tak for din henvendelse. Jeg må indrømme, at jeg er lidt i tvivl, om der er et nul for meget eller hvordan. Har vi trukket 249.000 kroner (altså en kvart million) fra din konto?'

Opslaget fik Yousee til at reagere endnu en gang, og mandag aften var Pernille Revall Jensen gentagne gange i kontakt med Yousee-medarbejderen, der efter eget udsagn havde fat i det øverste lag i Yousee. Men lige meget er der sket.

»Jeg har ikke hørt fra dem siden i går aftes, og jeg har ligget søvnløs det meste af natten. Men jeg kan jo ikke gøre så meget, fordi bankerne jo først har åbent 2. januar,« fortæller hun og fortsætter:

»Og så er det jo tankevækkende, at hvis man skylder Yousee 16 kroner i gebyr eller lignende, så er det straks over en, men det er åbenbart noget andet, når de selv har lavet fejl.«

Her ses beløbet, som Yousee har trukket fra Pernille. Vis mere Her ses beløbet, som Yousee har trukket fra Pernille.

Men intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget, som det gamle ordsprog siger, og Pernille Revall Jensen er ganske enkelt rørt over, hvor mange der har tilbudt hende hjælp i kølvandet på det massive overtræk.

Flere gamle bekendtskaber har nemlig læst hendes opslag på Yousees Facebook-side og tilbudt hende en økonomisk håndsrækning, fortæller hun.

Yousee: Dybt beklageligt

Hos Yousee lægger man sig fladt ned og erkender, at det er en fejl, der bare ikke må ske.

»Det er dybt beklageligt, og lige nu er det vigtigste, at vi får sikret, at hun kan få en ordentlig nytårsaften. Så snart vi har alle tilbage, så vil vi gå i dialog med Nets, og så får hun selvfølgelig alle pengene tilbage igen,« siger direktør i Yousee Jacob Mortensen.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor fejlen er sket, men ifølge Jacob Mortensen har man en hypotese, som man arbejder ud fra. Han vil imidlertid ikke komme ind på, hvad det er, før man endeligt har fundet fejlen.

Pernille siger blandt andet, at I er meget hurtige på aftrækkeren, når jeres kunder skylder jer penge, hvad tænker du om det?

»Der er ikke noget, jeg hellere ville, end at rette op på det allerede i dag, og det har vi forsøgt ved at være i kontakt med Nets, men det er simpelthen ikke praktisk muligt,« siger Jacob Mortensen og tilføjer:

»Hvis jeg kunne, ville jeg overføre pengene til hende nu og her, for det er dybt beklageligt, og vi skylder hende en undskyldning.«

Jacob Mortensen fastslår desuden, at eventuelle minusrenter i forbindelse med Pernille Revall Jensens overtræk også vil blive dækket af Yousee.

Efter B.T. gik ind i sagen, har Yousee tilbudt Pernille Revall Jensen kontanter, så hun kan gennemføre sin nytårsaften. Det har Pernille Revall Nielsen imidlertid takket nej til, da det var mandag, hun havde brug for pengene og ikke »nytårsaftensdag klokken 11.00.«