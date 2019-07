650.000 kroner lyder som et greb i lommen for at parcelhus med udsigt til vandet.

Men det er bestemt ikke tilfældet på en lille vej uden for Gedser på Falster. Her har et hus stået til salg i næsten 13 år.

Og ja, du læste rigtigt. Ikke 13 dage eller 13 måneder. Nej, 13 år.

Huset er 112 kvadratmeter stort, har udsigt til Østersøen og koster 650.000 kroner. Men ingen springer til.

Huset, der ikke er blevet solgt i over 12 år. Vis mere Huset, der ikke er blevet solgt i over 12 år.

»Det er forfærdeligt. Det er altid vanskeligt at sælge, men det her er ikke sjovt,« fortæller Per Rørbæk, der bor i huset med sin kone og to børn, til B.T.

Mindre end 500 meter fra huset ligger en gammel grund, hvor der for år siden var en skole. Den blev revet ned, og nu er der 25 kilometer til den nærmeste af slagsen.

Og det er ifølge Per en stor grund til, at de i næsten 13 år forgæves har forsøgt at komme af med huset.

»Det er blevet ødelagt. Det er derfor, for grunden bliver ikke passet. Og nu vil de også fjerne buslinjen,« fortæller en tydeligt frustreret Per Rørbæk.

For et par år siden fik parret et bud på 500.000 kroner, men det takkede de nej til.

Det er den lokale ejendomsmægler, Peter Askholm, der har ansvaret for at sælge huset, og han er efterhånden målløs over, at der endnu ikke er fundet en køber.

Og dog.

Der er nemlig to helt centrale problemer for familien Rørbæk.

»Huset har to odds imod sig. Først og fremmest er der den nedlagte skole, som stod på en grund, der nu fylder helt vildt og ikke bliver vedligeholdt. Det andet er, at huset ligger ud til landevejen, der går ned til Gedser Havn, hvor der hver anden time kommer flere hundrede biler forbi,« fortæller Peter Askholm.

Udsigten fra huset. Vis mere Udsigten fra huset.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på Pers hus er 5.800 kroner, og set i det lys burde det ikke være noget problem at finde en køber.

På nationalt plan betaler danskerne nemlig langt mere, når de skal skifte lejligheden ud med et hus.

14.316 kroner er den gennemsnitlige kvadratmeterpris, viser en ny optælling fra Boligsiden, hvor det også fremgår, at man i København By skal betale intet mindre end 35.197 kroner i gennemsnit pr. kvadratmeter.