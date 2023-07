Når det er sommer, og der ikke lige er afbrændingsforbud, tænder mange op i grillen.

Så kommer der gerne en pølse eller to på risten til hotdoggen, og når hele herligheden skal skylles ned, kan det være, at du er en af de mange, som tager sig en slurk Pepsi.

Men nu kan forkorte processen og putte din Pepsi direkte på hotdoggen.

Sodavandsmærket har nemlig lavet en ketchup, som har fået det meget lidt mundrette navn Colachup.

Det afslører de på deres Twitter-profil og i en pressemeddelelse.

Stop the condiment wars, the undisputed champ is here – Pepsi Colachup. Sweet, salty, and ready to try at select baseball stadiums on July 4th. Hot dogs are #BetterWithPepsi pic.twitter.com/7YQJdoAcTW — Pepsi (@pepsi) June 27, 2023

Ketchuppen, som er tilsat Pepsi, kommer ud i USA 4. juli, hvilket også er landets uafhængighedsdag. Årsagen er, at der denne dag spises over 150 millioner hotdogs i USA.

»Pepsi har længe været en del af amerikansk kultur, og dens kølige sprøde smag har været et yndet valg af drikkevare for generationer af amerikanere. Vi har altid vidst, at hotdogs smager bedre med Pepsi, og nu mener eksperterne det også,« siger Jenny Danzi, seniordirektør hos Pepsi, i en pressemeddelelse.

Men selvom eksperterne, ifølge Pepsi, mener dette, er der lidt større skepsis på Twitter – også i forhold til navnet.

Er det her ægte?

Pepchup havde været et bedre navn.

Jeg elsker jer, Pepsi, men det her bliver et nej tak fra mig.

Jeg har det ikke okay med det her.

Hvorfor colachup, når ketchupsi var lige for næsen af jer?

Der er dog også mange, som skriver, at den nye ketchup skal prøves. Det kommer dog til at kræve lidt arbejde, da det i første omgang kun er på udvalgte baseballstadioner, at den særlige ketchup vil komme på hotdoggen.

Det er ikke først gang, at Pepsi er lidt alternative i deres tilgang til, hvad sodavanden kan bruges til. Sidste år opfordrede de således forbrugerne til at blande Pepsi med mælk.