Drømmer du om at kunne forsøde dit otium med rejser til eksotiske egne, luft i økonomien til store familiefester eller lidt ekstra luksus i dagligdagen?

Så skal du måske tage et ekstra kig på din lønseddel for juni.

Der er nemlig mere i lønposen til hundredtusindvis af danskere, når de får udbetalt deres løn for juni.

Det skyldes forårets overenskomstforhandlinger i den private sektor for cirka 600.000 ansatte.

Her fik lastbilchauffører, smede og andre privat ansatte forhandlet sig frem til, at deres arbejdsgiver fremover betaler en større andel af indbetalingerne på deres arbejdsmarkedspensioner.

Overenskomstresultatet betyder mere præcist, at arbejdsgiverne organiseret i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) fremover betaler ti procent af pensionsbidraget, og lønmodtagerne betaler to procent.

Tidligere var fordelingen henholdsvis otte og fire procent. De to procent kommer oven i de pæne lønstigninger, som de privatansatte har fået ind på kontoen siden marts.

»Mange vil opleve at få mere udbetalt i lønnen for juni, da forårets overenskomstaftale betyder, at arbejdsgiverne skal betale en større andel af den månedlige pensionsopsparing. Det kan mærkes i husholdningsbudgettet, hvor rådighedsbeløbet bliver større,« siger Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension.

To procentpoint ekstra i pensionsindbetaling om året bliver til mange penge over et arbejdsliv. Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix Vis mere To procentpoint ekstra i pensionsindbetaling om året bliver til mange penge over et arbejdsliv. Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix

Hvis man vælger at sætte de ekstra to procent ind på pensionsopsparingen – så man som tidligere selv indbetaler fire procent til sin pension – kan man booste sin pension ganske betragteligt over et arbejdsliv.

For en person, der i dag tjener 350.000 kroner om året før skat, vil pensionsopsparingen blive boostet med en kvart million nutidskroner.

Det viser beregninger fra Forsikring & Pension.

Beregningerne har taget højde for inflationen og bygger på et konservativt skøn om et gennemsnitligt årligt afkast på svarende til 1,13 procent, når der er korrigeret for inflation og skat på afkastet.

Konkret betyder det, at en person med en indkomst på 350.000 kroner om året skal vælge at sætte cirka 6.500 kroner før skat ekstra ind på sin pensionsopsparing om året frem for at få dem som løn nu.

»Jo større pension den enkelte dansker har, jo bedre er de økonomiske muligheder for et aktivt seniorliv senere hen. Men det gavner også de offentlige finanser, at vi sparer mere op selv og bliver mindre afhængige af offentlige ydelser, så alle vinder på en styrket pensionsopsparing,« siger Karina Ransby.