Av, av, av. Det gør ondt i øjnene og helt ned i maven, når man logger ind hos sit pensionsselskab. Det er nemlig blodrøde tal, der dukker op på opgørelsen over årets afkast.

En helt almindelig pensionsopsparer, der sprang ind i det nye år med en pensionsopsparing på en million kroner, har frem til nu tabt omkring 15 procent svarende til 150.000 kroner.

Opsparingen er altså skrumpet til omkring 850.000 kroner siden nytår.

Det viser tal, som B.T. har indhentet hos de tre store pensionsselskaber PFA Pension, Danica Pension og Velliv.

Pengene flyver ud af danskernes pensionsopsparinger. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Pengene flyver ud af danskernes pensionsopsparinger. Foto: Kristian Djurhuus

»Det er aldrig rart at se, at der er negative afkast på ens investeringer. Så jeg kan godt forstå, hvis folk har ondt i maven. Det er desværre bare svært at skabe et positivt afkast i det investeringsmiljø, vi er i i øjeblikket,« siger Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA Pension, og uddyber:

»Vi er i miljø med høj inflation, hvor centralbankerne hæver renterne for at bekæmpe inflationen. Det betyder, at der er negative afkast på både obligationer og aktiemarkedet, og man skal ikke forvente et positivt afkast på året. Det ligger ikke i kortene, at vi indhenter det tabte i år og kommer op på et nul.«

Årets affkast er hos alle tre pensionsselskaber beregnet ud fra de populære markedsrenteprodukter med middelhøj risiko for pensionsopsparere, der har 15 år eller længere til pensionsalderen.

En ulykke kommer som bekendt sjældent alene.

Se årets afkast på pensionsopsparingen her Velliv , markedsrenteprodukt med middelhøj risiko og +15 år til pension. Afkast i år, opgjort ultimo september 2022: – 15,4 procent

, markedsrenteprodukt med middelhøj risiko og +15 år til pension. Afkast i år, opgjort ultimo september 2022: PFA Pension , middelhøj risiko og +15 år til pension. Afkast i år, opgjort 12. oktober 2022: – 13,6 procen t

, middelhøj risiko og +15 år til pension. Afkast i år, opgjort 12. oktober 2022: t Danica Pension, middelhøj risiko og +15 år til pension. Afkast i år, opgjort ultimo september 2022: – 15,6 procent

Ud over det negative afkast betyder den aktuelle inflation på historisk høje ti procent, at opsparingens købekraft er udhulet ganske betragteligt.

De pensionskunder, der er begyndt at få udbetalt deres pension, kan ganske enkelte købe færre varer i Brugsen for pengene, påpeger Tine Choi Danielsen.

Det helt store spørgsmål er, hvordan man skal forholde sig til de blodrøde afkasttal?

Det gode råd til pensionsopsparere, der har 15 år eller mere til pensionsalderen, er helt bogstaveligt, at man lukker øjnene og foretager sig absolut ingenting og tænker på noget andet.

»Man skal have is i maven. Vi ved, at markederne svinger, og efter de store nedture så genvinder markedet det tabte,« siger Tine Choi Danielsen.

Hvis man lader sig styre af panik og skifter sin risikoprofil til et pensionsprodukt med færre aktier, realiserer man et tab nu, og så kommer man ikke med på opturen, når aktierne igen stiger, bemærker PFAs chefstrateg.

Seniorøkonom Britt Dinesen Christiansen fra Danica Pension er på linje. Hun pointerer, at man skal huske, at pension er en langsigtet investering.

Også de pensionskunder, der er tæt på pensionsalderen, bør holde fast i den risikoprofil, de hele tiden har haft, lyder anbefalingen.

3 gode råd, hvis din pensionsopsparing er skrumpet Du kan overveje at udskyde din pensionsalder med et år eller mere. Det vil for det første betyde, at du indbetaler til din pension i længere tid, og at din pensionsopsparing forrentes med renters rente i længere tid. For det andet betyder det, at pensionsopsparingen strækkes ud over færre år. Spis mursten. Som pensionist og boligejer har du mulighed for at indefryse betaling af ejendomsskat til kommunen, når du selv eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen, modtager førtidspension, delpension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn. Det kan frigøre flere tusinde kroner om måneden. Indefrysningen/lånet skal betales tilbage ved flytning, salg eller dødsfald. Hvis du flytter til en anden ejerbolig, kan du dog få gælden flyttet med. Du kan også optage et tillægslån i din ejerbolig og på den måde få glæde af din friværdi. Pension er ikke blot din opsparing i dit pensionsselskab, mens også friværdi i din bolig og anden opsparing. Hold et møde med din pensionsrådgiver og tal dine muligheder og ønsker til din pensionisttilværelse grundigt igennem. Kilder: Velliv, PFA Pension og Danica Pension.

»Man skal huske på, at pensionsopsparingen stadig investeres, efter at man har opnået pensionsalderen og er gået på pension. Så på den måde er der fortsat mange år, hvor pengene kan få positive afkast,« siger Britt Dinesen Christiansen.

Og så skal man lade være med at stirre sig blind på afkastet i et enkelt år, lyder opfordringen fra Vellivs investeringsdirektør, Anders Stensbøl Christiansen.

Det har været et brutalt år på de finansielle markeder, påpeger han. Men set over de seneste 10 år har de Velliv-kunder, som i år har et negativt afkast på over 15 procent, samlet set fået et afkast på bundsolide 91,6 procent – inklusive tabet i år.

»Det er historisk godt, og det skal man huske, hvis man er på vej på pension,« siger Anders Stensbøl Christiansen.

Han forventer, at aktierne skal endnu længere ned i resten af 2022 og 2023, før det vender.

»På to-tre års sigt forventer vi, at aktierne vil stige med op til 20 procent fra det nuværende niveau. Så der er lys for enden af tunnelen.«