Boligejerne har kronede dage. Priserne har flere steder i landet taget et gevaldigt hop trods corona-krisen, og i hele fem kommuner overbyder køberne hinanden så ofte, at flere end hver femte hus nu bliver solgt til overpris.

Det viser en opgørelse, som Boligsiden har lavet for Berlingske.

»De mange budkrige vidner om, at det i øjeblikket er sælgers marked,« siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann til Berlingske.

Det er navnlig hussælgerne i hovedstadsområdet, der kan gnide sig i hænderne.

Huspriserne er steget med over syv procent i Region Hovedstaden det seneste år. Foto: Tobias Kobborg

I Furesø Kommune blev ikke færre end 28 procent af de solgte huse i november handlet i en budkrig, som sendte prisen op over udbudsprisen.

Og over hver femte hus på Frederiksberg og i Egedal, Lyngby-Taarbæk samt Ballerup kommuner blev i november solgt til overpris.

Priserne presses op af horder af sultne købere.

For selv om der i de seneste måneder er kommet flere boliger til salg i forhold til samme periode i de foregående år, er udbuddet alligevel faldet, fordi køberne flår boligerne ned ad hylderne hurtigere, end der kommer nye til salg.

Her bliver husene solgt over udbudsprisen Andel huse, der er blevet solgt over udbudsprisen, i november i år fordelt på kommuner: Furesø: 28 procent

Frederiksberg: 25 procent

Egedal: 22 procent

Lyngby-Taarbæk: 22 procent

Ballerup: 21 procent

Gladsaxe: 19 procent

Gentofte: 18 procent

Roskilde:18 procent

Brøndby: 17 procent

Sorø: 17 procent

Tårnby: 17 procent

København: 16 procent

Hvidovre: 16 procent

Rødovre: 15 procent

Fredensborg: 15 procent Kilde: Boligsiden, Home. Da der i mange af kommunerne er tale om et begrænset antal handler, skal procentangivelsen tages med forbehold.

Det har sammen med fortsat meget lave renter sendt huspriserne op med hele 7,1 procent i Region Hovedstaden det seneste år.

Også ejerlejlighedsmarkedet er glohedt. I København er ejerlejlighedspriserne steget med hele 8,1 procent det seneste år.

Køberne er også parat til at overbyde hinanden på ejerlejlighedsmarkedet. Her topper Roskilde, København og Frederiksberg kommuner, hvor knap hver femte lejlighed i november blev solgt til overpris i en budkrig.

Lokalt går endnu flere lejligheder til overpris.

Her bliver ejerlejlighederne solgt til overpris Andel ejerlejligheder, der er blevet solgt over udbudsprisen, i november i år fordelt på kommuner: Roskilde: 19 procent

København: 18 procent

Frederiksberg: 18 procent

Rudersdal: 12 procent

Esbjerg: 10 procent

Gentofte: 10 procent

Lyngby-Taarbæk: 8 procent

Aarhus: 7 procent

Odense: 6 procent

Aalborg: 6 procent

Randers: 3 procent

Høje-Taastrup: 0 procent Kilde: Boligsiden, Home. Da der i mange af kommunerne er tale om et begrænset antal handler, skal procentangivelsen tages med forbehold.

Ejendomsmægler Michael Hammerbak, indehaver af Home på Vesterbro og Christianshavn, fortæller, at det i øjeblikket er omkring halvdelen af de lejligheder, de sælger, der bliver solgt over udbudsprisen..

»Jeg har været i branchen længe og har oplevet flere op- og nedture på boligmarkedet, hvor det i gode tider er almindeligt med overbud. Det specielle denne gang er, at det er sket i en periode, hvor alle forventede, at priserne ville falde,« siger han til Berlingske.

Det er ikke lovligt at holde en åben budrunde over sin bolig. Køberne skal afgive deres bud i blinde, og kan altså ikke tage bestik af, hvad de andre potentielle købere har budt.