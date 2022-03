Op mod 1,3 millioner kunder hos forsikringsgiganten Tryg står til at få udbetalt en rekordstor bonuscheck i år.

Tryg-kunderne har fået udbetalt bonus siden 2016.

Sidste år lød bonussen på fem procent af forsikringspræmien, men i år bliver den hævet til de maksimale otte procent oven på et særdeles givtigt år for forsikringskoncernen, skriver Finans.dk.

Tryghedsgruppen, der ejer 45 procent af Tryg-koncernen, opnåede nemlig i 2021 et overskud på hele 4.061 millioner kroner.

Årets resultat betyder, at TryghedsGruppens bestyrelse har indstillet, at der i 2022 udbetales bonus til medlemmer af TryghedsGruppen – dvs. de danske kunder i Tryg, Alka og Trygs samarbejdspartnere – på otte procent af forsikringspræmierne for 2021.

Den samlede medlemsbonus forventes at blive på op mod 1,2 milliarder kroner.

For en almindelig privatkunde med for eksempel bil-, villa-, indbo-, ulykkes- og rejseforsikring hos Tryg med en samlet forsikringspræmie på 15.000 kroner om året, vil årets bonus lande på 1.200 kroner.

»Medlemsbonus er blevet en integreret del af TryghedsGruppens aktiviteter og er med til at knytte medlemmerne til TryghedsGruppen og Tryg-familien. Det er derfor vores mål også i de kommende år at udbetale medlemsbonus i intervallet 5-8 procent, hvis de økonomiske resultater tillader det,« lød det fra Ida Sofie Jensen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen, da hun tidligere på måneden præsenterede det ‘særdeles tilfredsstillende resultat for 2021'.

Trygs kunder får i år udbetalt otte procent af deres præmie i bonus. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Trygs kunder får i år udbetalt otte procent af deres præmie i bonus. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun tilføjede:

»I år giver det finansielle resultat os mulighed for at indstille, at der udbetales en bonus på otte procent, og det er glædeligt for vores medlemmer,«

Trygkunderne vil automatisk få udbetalt deres bonuscheck til efteråret.

Trygs solide resultat for 2021 blev ifølge Tryghedsgruppen skabt af både et godt afkast på gruppens investeringer på 638 millioner kroner og af et godt resultat for Tryg.

Hertil kom en ekstraordinær pulje penge på hele 2.639 millioner kroner i forbindelse med TryghedsGruppens deltagelse i Trygs kapitalforhøjelse i marts 2021.