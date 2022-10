Lyt til artiklen

Når mørket falder på, lader hun lyset være slukket og pakker sig ind i tæpper og tykke trøjer for at holde varmen.

Den 58-årige førtidspensionist Lise-Lotte Bauer Hansen fra Assens er hårdt ramt af de rekordhøje prisstigninger på el, varme, smør og andre dagligvarer.

Hun bor i dag til leje i en ældrebolig – en endelejlighed med kold ydermur.

»Det er frygteligt. Man har jo ikke nogen penge. Jeg har ikke tændt for varmen endnu. Jeg sidder faktisk og fryser, og jeg har ikke noget lys. Jeg sidder i mørke for at spare på strømmen,« siger hun.

Lise-Lotte Bauer Hansen er langtfra alene.

Sociale hjælpeorganisationer som Røde Kors, Kirkens Korshær og Mødrehjælpen, der uddeler julehjælp, oplever i disse dage et stort pres fra danskere, der ikke kan få pengene til at række.

Onsdag åbnede Mødrehjælpen for ansøgninger om julehjælp, og den sociale hjælpeorganisation var ved at blive løbet over ende.

Alene det første døgn modtog Mødrehjælpen 1.340 ansøgninger – en stigning på 68 procent sammenlignet med sidste år, hvor 800 søgte julehjælp det første døgn.

Lise-Lotte Bauer Hansen er 58 år og førtidspensionist. Foto: Privat foto

Lise-Lotte Bauer Hansen er blandt de mange danskere, der søger julehjælp i år. Hendes økonomi kan simpelthen ikke følge med prisstigningerne.

I august ramte inflationen rekordhøje 8,9 procent, mens hendes pension kun opreguleres med 1,2 procent i år.

Det betyder smalhals. I hverdagen og også til jul.

»Jeg må spare på gaverne,« siger hun.

Når Lise-Lotte Bauser Hansen handler, går hun efter de billigste tilbud, og flere varer er hun holdt op med at købe.

»Slik, sodavand og cigaretter er jeg helt holdt op med at købe. Og så er jeg begyndt at drikke te i stedet for kaffe, da te er billigere. Smør køber jeg kun, hvis der er tilbud, ellers lægger jeg noget pålæg på mit rugbrød uden smør,« siger hun og tilføjer:

»Jeg har ikke råd til at lave varm mad hver dag længere. Det har jeg ikke.«

Fodplejen, som hun plejede at gå til, har hun også sparet væk.

»Fitnesscenter har jeg heller ikke råd til, selvom jeg gerne ville træne lidt. Jeg går en tur ved stranden, men jeg har ikke penge til at gå op på en café og få en kop kaffe.«

Lise-Lotte Bauer har tidligere arbejdet som gartner, men fik tilkendt førtidspension i 2007, da hun fik problemer med ryggen og en blodprop i hjernen.

Nu håber hun, at den valgkamp, som statsminister Mette Frederiksen skød i gang onsdag, vil få politikerne til at rette blikket mod de økonomiske vilkår for førtidspensionister og andre grupper med små indkomster.

»Når de faste udgifter er betalt, har jeg omkring 700 kroner at leve for om ugen til mad, transport, medicin og uforudsete udgifter. Med de høje elpriser bliver det beløb nu endnu mindre. Så det ser lidt sort ud det hele,« siger hun.

Et politisk flertal har allerede besluttet, at førtidspensionister får en skattefri engangscheck på op til 2.000 kroner til januar. Lise-Lotte Bauer Hansen vil nødig lyde utaknemmelig, men det forslår som en skrædder i helvede, mener hun.

»Det er at gøre grin med os. De burde sætte skatter og afgifter ned og fjerne momsen på fødevarer,« siger hun.

Lise-Lotte Bauer følger nøje med i valgkampen. Lige nu føler hun sig politisk hjemløs.

»Jeg ved virkelig ikke, hvem jeg skal stemme på. De snakker for deres syge moster allesammen.«