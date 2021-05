Danmarks største forsikringsselskab, Tryg, udbetaler igen i år bonus til sine omkring 1,3 millioner kunder i Danmark.

Denne gang lyder bonussen på fem procent af det beløb, kunderne betalte for deres forsikringer året før.

Det er sjette år i træk, at Tryghedsgruppen, som er den største aktionær i Tryg, udbetaler bonus til kunderne.

De seneste år har bonussen været på otte procent, så der er altså blev skåret lidt af udbetalingen i år.

Bonussen bliver automatisk overført til kundernes NemKonto 12. oktober i år.

I alt udbetaler Tryghedsgruppen omkring 700 millioner kroner i bonus i år.

Tilbage i december 2020 kom Finanstilsynet i lyset af coronakrisen og den finansielle uro med en opfordring til, at finansvirksomheder som forsikringsselskaber og banker holder igen med udbytter, aktietilbagekøb og bonusser frem til oktober 2021.

Opfordringen skulle sikre, at selskaberne er velkonsoliderede under krisen.

Der var dog ikke tale om et decideret forbud mod at udbetale udbytte, men om at niveauet skal være lavere end normalt.