Riddersale, voldgrave og herskabelige parker - der er masser af plads til de royale drømme rundt omkring på herregårdene i det ganske danske land.

Mange af de imponerende landsteder går traditionen tro i arv i en familie, men du har faktisk også mulighed for at mærke historiens vingesus og eje din helt egen herregård.

Boliga har fundet fem af de fornemme ejendomme, som er til salg netop nu.

Se fem herregårde udbudt til salg netop nu

Østergyden 3A, Faaborg

På sydfyn ligger den dyreste ejendom på Boligas liste i første række til fjorden: det imponerede Nakkebølle Gods. Det kræver godt nok en del guld på kistebunden at blive de nye ejere, men så får man også enestående arkitektur med rødder tilbage til 1500-tallet omgivet af en voldgrav og 280 hektarer land- og skovbrug.

Indvendigt har bygningen 16 velholdte værelser med mange historiske detaljer som pejse og smukke gobeliner - og så besøgte selveste H.C. Andersen godset tilbage i 1830.

Pris: 80.000.000 kroner.

Se godset her

​Burskovvej 2, Bogense

Foto: LILIENHOFF Vis mere Foto: LILIENHOFF

Vi bliver på fyn, men tager i stedet nord på, hvor herregården Gyldensteen ligger i alt sin renæssance-pragt. Som potentiel køber skal man stadig have en solid økonomi, men prisen er halveret i forhold til den første ejendom, oplyser Boliga.

Indgangen til den fyrstelige bolig foregår over en imponerende voldgrav. Selve hovedhuset fra 1640 fremstår velholdt og glamourøst med dekorative udsmykninger både ude og inde, hvor kan man gå på opdagelse i de overdådige pejsestuer, et af bibliotekerne eller i den tilhørende park og skov.

Pris: 40.000.000 kroner

Se herregården her

Rosenlund Alle 11, Rynkeby

Foto: LILIENHOFF Vis mere Foto: LILIENHOFF

Fyn er stedet, hvis man for øjeblikket er på jagt efter en herregård, for det er også her, at denne ejendom ligger - dog koster den halvdelen af den foregående på boligas liste.

Hovedhuset er opført i bindingsværk og omringet af skov og landlig idyl med god plads til for eksempel heste. Indvendig er boligen løbende blevet renoveret, men man kan stadig fornemme den historiske ånd i bevarede deltaljer, som de malede lofter og paneler.

Pris: 20.000.000 kroner

Se herregården her

Hammelmosevej 21, Brønderslev

Foto: Evald Borup Vis mere Foto: Evald Borup

I Nordjylland kan man ifølge Boliga købe sig en herregård, der har aner helt tilbage til middelalderen. Gammel Hammelmose er smukt istandsat og blandt andet omgivet af en voldgrav, en prydhave med sjældne planter og en frugtplantage.

Hovedbygningen byder på mange flotte rum med autentiske deltaljer: Som en hvælvet middelalderkælder, hvor man kan opbevare sin gode vin og en riddersal, hvor man kan holde hof eller store middage - komplet med rustning.

Pris: 12.600.000 kroner

Se Gammel Hammelmose her

Flyvervej 26, Vordingborg

Foto: Danbolig Vordingborg Vis mere Foto: Danbolig Vordingborg

Over 600 kvadratmeter herskabelig ejendom med udsigt til vandet - til en pris, der i København K ville kunne købe en 3-værelses ejerlejlighed. Avnø Herregård ligger i grønne omgivelser og blev tilbage i 1700-tallet brugt af kongen til at opdrætte heste, hvilket der stadig er plads til.

I dag står hovedhuset indrettet med bl.a. indgangshall med et unikt, hvælvede loft og et sort-hvid ternet marmorgulv. Stilen går igen i resten af huset, så det er virkelig et sted, hvor man kan udleve sin royale drømme.

Prisen: 6.700.000 kroner

Se Avnø herregård her