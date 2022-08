Lyt til artiklen

54-årige Paula Djervad har altid været tilbudsjæger, men 1. januar 2021 tog hun en beslutning, som har sparet hende ekstra mange penge.

»Jeg syntes, at det var blevet dyrt at leve.«

Med de ord i tankerne valgte 54-årige Paula Djervad fra Vesterbro at hoppe ind i 2021 med en plan om at opgradere sin tilbudsjagt.

Det var ikke længere kun en gennemtrawling af tilbudsaviserne, som skulle pege hende i retning af, hvor hun kunne gøre sig et godt køb. Kursen skulle også sættes mod et nyt sted i supermarkedet, når indkøbsvognen skulle fyldes.

»I stedet for hjemmefra at planlægge, hvad der skulle stå på menuen, begyndte jeg at sammensætte aftensmaden efter, hvad der lå i 'Red maden'-boksen,« fortæller hun.

Ud over at kigge efter 'Stop madspild'-varer begyndte Paula at jage nonfood-varer med gulpris-mærkater.

Paula opdagede hurtigt, at der er mange penge at spare.

»Jeg har fået en færdiglavet wokret, som var nedsat fra 69 kroner til 10 kroner. En anden dag var det en barbecuemarineret mørbrad, som var nedsat fra 110 korner til 20 kroner,« fortæller hun.

»Det var et virkelig godt tilbud, så jeg købte tre og puttede to af dem i fryseren.«

I takt med at fødevarepriserne er steget, og flere danskere har fået en presset økonomi, har Paula opdaget, at der er kommet mere rift om 'Stop madspild'-varerne.

»Nogle gange er der lidt lavvande i boksen. Men det glæder mig kun, at det bliver købt og ikke ender med at blive smidt ud,« siger hun.

Paula og hendes mor har i løbet af det sidste år begge gennemgået nogle store operationer og har i flere perioder boet sammen. Hver weekend finder de bonner og lommeregner frem og noterer differencen mellem normalprisen på det, de har købt, og det, de har betalt for varen.

I regnskabet indgår ikke det, de har fundet i tilbudsavisen, men kun 'Stop madspild'-varer og varer med gul pris.

Tallene taler sit tydelige sprog.

Fra 1. januar til 31. december 2021 sparede Paula og hendes mor 15.814,82 kroner.

I år har de i løbet af de første syv måneder allerede sparet 13.190 kroner.

»Nu har vi råd til at skeje lidt ud og gå på café eller købe en ny emhætte, uden at det presser økonomien i bund. Der er virkelig gået sport i den,« siger Paula.

Sport er der også gået i den for 23-årige Alexander Holm fra Nykøbing Sjælland.

Han bruger omkring 3.000 kroner på mad og basisvarer om måneden, men nu vil han forsøge at leve for langt mindre.

»Jeg har givet mig selv en challenge om, at jeg i august maksimalt må bruge 1.500 kroner på dagligvarer,« forklarer han.

Hvordan Alexander har tænkt sig at gribe udfordringen an, kan du se i videoen øverst i artiklen.