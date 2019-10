Engrosfirmaet Dagrofa tilbagekalder et parti pastaskruer efter fund af insekter.

Det drejer sig om pastaskruerne af mærket Gestus Fusilli, skriver Fødevaresstyrelsen på deres hjemmeside.

Forbrugere skal være opmærksomme, hvis de har købt pastaen.

Nærmere betegnet oplyses det, at der i poserne på et kilo, er en ‘risiko for forekomst af insekter i produktet’.

Poserne bliver solgt i MENY, SPAR, Let-Køb, Min Købmand og Liva. Det bliver også solgt hos enkelte købmænd uden for kæde, skriver Fødevarestyrelsen.

Styrelsen oplyser endvidere, at produktet er uegnet til at spise.

Fødevarestyrelsen råder derfor forbrugere til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller helt at kassere det.

B.T. har forgæves forsøgt at kontakte Dagrofa for at opklare, hvilken type insekter der er tale om. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.