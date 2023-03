Lyt til artiklen

Hvis du har købt lidt eksotiske frugter til din smoothie eller brunch, så er det en god idé at kigge med her.

For lige nu bliver der tilbagekaldt en større mængde passionsfrugter.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er fødevarevirksomheden Dagrofa ApS, som har konstateret et for højt indhold af cadmium i produktet.

Der kan være cadmium i fødevarer, men EU har fastsat grænseværdier for cadmium, og der er fundet et for højt indhold af cadmium i passionsfrugterne.

På grund af det høje indhold af cadmium kan en sundhedsmæssig risiko derfor ikke udelukkes.

Det afgørende er, at forbrugerne ikke har et højt indtag af cadmium igennem længere tid. Det er nemlig ikke det enkelte måltid, der er afgørende, men derimod indtag over længere tid. Forbrugerne vil derfor ikke opleve akutte symptomer.

Produktet er solgt i Meny, Spar, Let-Køb, Min Købmand, Liva, ABC lavpris, WOLT, Løvbjerg, Gorillas og enkelte butikker uden for kæderne i hele landet.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.