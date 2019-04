De fleste rejsende kan nok skrive under på, at der er stor forskel på flyselskaberne.

Men hvilke selskaber er de allerbedste? Det har TripAdvisor - som er baseret på anmeldelser fra folk over hele verden - et bud på.

Den store onlineportals Travelers Choice Awards for 2019 er netop afsløret - og står den til troende, bør du nok overveje at kigge mod de asiatiske flyselskaber.

De dominerer nemlig listen, hvor der kun er blevet plads til ét europæisk flyselskab. Endda et lavprisselskab.

For andet år i træk løber Singapore Airlines med førstepladsen, forfulgt af Qatar Airways og det taiwanesiske selskab Eva Air. Det skriver Business Insider.

Først på niendepladsen klemmer det første - og eneste - europæiske selskab sig ind på listen.

Og det er ikke store, hæderkronede flyselskaber som British Airways, KLM eller SAS, men derimod det britiske lavprisselskab Jet2.com.

Flere brugere hylder selskabet for 'god valuta for pengene', og at det er let og hurtigt at tjekke ind på Jet2.com's fly.

Se top-10 over verdens bedste flyselskaber her: 1. Singapore Airlines

2. Qatar Airways

3 .Eva Air

4. Emirates

5. Japan Airlines

6. Southwest Airlines

7. Azul

8. Air New Zealand

9. Jet2.com

10. All Nippon Airways Kilde: TripAdvisor

Singapore Airlines får endnu flere roser af kunderne. Blandt andet mener flere passagerer, at selskabet har den bedste Economy-class.

»Singapore Airlines skuffede ikke. Når et selskab har et godt rygte, kan man nogle gange blive skuffet, når man endelig flyver med dem, men med dem er det ikke tilfældet. Formidabel service. Super godt udvalg af underholdning. Behagelige flyveture,« skrev en bruger blandt andet om selskabet for nylig.

Det er tredje gang, at TripAdvisors brugere kårer de bedste flyselskaber.

Rangeringen er baseret på både pris og service og bliver til på baggrund af brugernes anmeldelser fra januar til december 2018.