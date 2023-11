1252 kilometer i timen.

Eller noget, der nærmer sig lydens hastighed.

Der har været fart på de passagerfly, der de seneste dage er fløjet over Atlanten fra USA til Europa.

Flyene er – bogstaveligt talt – blæst over oceanet

Det skyldes ifølge Fagbladet Ingeniøren voldsomme jetstrømme i luftrummet over Atlanterhavet. De har givet flyene så kraftig medvind, at de har kunnet skære en hel time af flyvetiden.

Jetstrømmene er udløst af stormen Ciarán, som altså har givet flyene fra USA mod Europa rekordagtige hastigheder.

Flyene har dog endnu ikke brudt gennem lydmuren, forlyder det.

Selvom det er gået stærkt de seneste dage, har ingen af flyene dog slået rekorden, som et fly fra British Airways satte i 2020.

På en tur fra New York til London nåede flyet op på 1327 kilometer i timen, skriver Finans. Den høje hastighed betød, at flyet nåede fra New York til London hele to timer før planlagt.