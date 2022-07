Lyt til artiklen

Aflyste flyafgange, frustrerede kunder, næsten tusind strejkende piloter, nu også 200 flymekanikere i sympatistrejke, dundrende underskud, svigtende salg og en tyngende milliardgæld, der truer med at holde SAS på jorden. For altid.

SAS kæmper lige nu en eksistenskamp.

Og torsdag udsendte SAS så tal for, hvor mange rejsende det martrede flyselskab fik på vingerne i juni.

Det lå en million lavere end i juni 2019, før coronaen lammede flyselskaberne, og når vi får tallene for juli, bliver det endnu værre, vurderer luftfartsekspert og aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen.

»Juli blive en katastrofe for SAS. Der vil være mange fritidsrejsende, som tænker, at der kommer altså til at gå en rum tid, før vi bestiller billetter hos SAS igen.«

Lige nu er det kun omkring halvdelen af SAS' fly, der kan holdes på vingerne på grund af strejken.

Pengene fosser ud af kassen, og en konkurs truer i horisonten.

Men tirsdag indgav SAS en ansøgning om konkursbeskyttelse – et såkaldt chapter 11 – i USA.

Det betyder, at kreditorer, der har store summer til gode hos SAS, ikke kan begære selskabet konkurs, mens SAS forsøger at redde stumperne, forklarer Jacob Pedersen:

»Med den her manøvre forsøger SAS at få långiverne til at slå en streg over gælden. Det er ikke lykkedes ved almindelige forhandlinger, og derfor har SAS taget dette skridt. Juridisk set svarer det til, at man kan reparere bussen, mens den kører.«

Samtidig køber SAS sig med chapter 11-processen dyrebar tid til at få selskabet på ret køl. Processen tager typisk 9-12 måneder.

»Under processen vil kyndige jurister og dommere forsøge at tale långiverne til rette, så SAS kan få nedbragt gælden. Der er ingen garanti for, at det sker, og at SAS overlever, men processen beskytter SAS mod, at långiverne kan komme og erklære SAS konkurs,« siger Jacob Pedersen.

SAS-strejken: Sådan finder du ud af, om dit fly er påvirket af strejken 4. juli brød forhandlingerne mellem SAS og knap 1.000 SAS-piloter sammen, og piloterne gik i strejke.

Efterfølgende er også 200 SAS-flymekanikere gået i strejke.

SAS har to datterselskaber, SAS Connect og SAS Link, som flyver videre.

Omkring halvdelen af alle SAS’ afgange er påvirket af strejken, som daglig påvirker op mod 30.000 passagerer.

På SAS’ hjemmeside kan du se, om din afgang er påvirket.

Hvis SAS skal overleve, skal nye investorer skyde store milliardbeløb i selskabet for at sikre driften i fremtiden.

»SAS er i en kæmpe krise, men hvis chapter 11-processen medfører, at SAS rent faktisk får nedbragt gælden, kan det blive lettere at få nye investorer med ombord. Den her proces kan godt gøre SAS mere lækker for en ny investor,« siger Jacob Pedersen.

Han tilføjer, at SAS ikke kommer til at gå konkurs, ligegyldigt hvor længe SAS-piloterne strejker. Det beskytter chapter 11-processen imod, og SAS vil i hele processen kunne låne sig til at betale løn til de SAS-medarbejdere, der fortsætter arbejdet, og driften i øvrigt.

Luftfartseksperten er forsigtig optimist på SAS’ vegne. Han tror på, at SAS overlever, men siger:

»Jeg ville nok klappe hesten og vente med at købe flybilletter til sommeren 2023 hos SAS.«

SAS’ strejkende piloter tilbød torsdag SAS at flyve strandede SAS-charterkunder hjem fra deres feriemål.

Som modydelse kræver piloterne, at SAS trækker lockouten af piloterne tilbage.

Den norske pilotforening oplyser til det norske nyhedsbureau, NTB, at piloterne sigter efter at have en aftale på plads med SAS torsdag aften.