Op mod 370.000 passagerer blev fanget i krydsilden, da en konflikt mellem ledelsen i SAS og flyselskabets piloter kørte så voldsomt af sporet, at piloterne strejkede fra den 26. april til den 3. maj 2019.

Siden har SAS nægtet at kompensere kunderne for forsinkede afgange, men nu skal et massivt sagsanlæg tvinge pengene op ad SAS' lommer.

Det er erstatningsfirmaet AirHelp, som på vegne af omkring 20.000 kunder har anlagt sag mod SAS i Sverige og Danmark.

Taber SAS sagsanlægget, risikerer de at skulle udbetale mere end en milliard kroner i kompensation – hovedsageligt til passagerer fra Danmark og andre nordiske lande.

»Vi har været i dialog med SAS på vegne af de cirka 20.000 kunder, der har henvendt sig. En løsning har ikke været mulig, og derfor ser vi ingen anden udvej end at tage den her sag til EU-Domstolen,« siger Christian Nielsen, juridisk direktør i AirHelp.

Centralt for sagsanlægget står, om strejken kan betegnes som værende 'ekstraordinære omstændigheder'.

Normalt er det sådan, at flypassagerer ikke kan få kompensation for forsinkelser, hvis det sker på grund af 'ekstraordinære omstændigheder'.

Hvis det til gengæld er flyselskabets ansvar, at afgangen er forsinket med mere end tre timer, kan hver enkelt passager få erstatning på 250, 400 eller 600 euro – alt efter rejsens længde.

Hvor meget kan du få i kompensation? Hvis du ankommer til din destination mere end tre timere senere end planlagt, kan du kompenseres med: 250 euro: hvis rejsen er 1.500 kilometer eller kortere 400 euro: hvis rejsen er mellem 1.500 og 3.500 kilometer 600 euro: hvis rejsen er længere end 3.500 kilometer Du kan dog ikke få kompensation, hvis forsinkelsen er sket som følge af ekstraordinære omstændigheder. Det kan være tekniske problemer, krigshandlinger, vind og vejr osv. Spørgsmålet er nu, om arbejdsnedlæggelser også skal falde ind under kategorien 'ekstraordinære omstændigheder'.

SAS mener, at strejken i foråret falder ind under betegnelsen 'ekstraordinære omstændigheder'.

Derfor har de nægtet at udbetale kompensation.

Men AirHelp peger på en afgørelse ved EU-Domstolen fra 2018, hvor TUI blev dømt til at betale erstatning for forsinkelser, selvom de var udløst af en strejke.

»SAS peger så på, at TUI også havde nogle omstruktureringer, som udløste strejken, og at situationen med TUI derfor ikke kan sammenlignes med SAS' strejke i foråret,« siger Christian Nielsen:

»Men vi mener klart, at TUI-sagen fastlægger, at man som passager har ret til kompensation, hvis forsinkelsen er udløst af, at flypersonalet strejker. Vi mener, at SAS hænger sig i en detalje her, og derfor tager vi den i retten.«

For SAS kommer sagsanlægget på et tidspunkt, hvor indtjeningen i forvejen er presset, forklarer Jacob Pedersen, analytiker ved Sydbank.

»De står i en situation, hvor indtjeningen er forværret markant, så det er rigtig skidt for SAS. Det kommer på et skidt tidspunkt,« forklarer Jacob Pedersen:

»Det vil være en kæmpe bøde at skulle betale, og det vil være rigtig negativt – grænsende til det alvorlige. Men der er meget længere ud til en potentiel konkurs. Så det er ikke livstruende, hvis man taber den sag.«

Hos SAS påpeger man, at man under strejken både ombookede sine passagerer og overholdt alle regler.

Men SAS vil ikke umiddelbart betale kompensation for de forsinkelser, der var forårsaget af deres strejkende piloter.

»Helt grundlæggende mener vi, at den her sag er så principiel – ikke bare for os, men for hele branchen – at den er fin at få prøvet ved EU-Domstolen,« siger Mariam Skovfoged, pressechef for SAS:

»Vi mener ikke, at vores sag kan sammenlignes med den dom, der faldt i TUI-sagen. Så det er fint, at vi får en rigtig afklaring.«