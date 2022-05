Salmonella i hundefoder.

Sådan lyder meldingen fra Fødevarestyrelsen efter, at Vom og Hundemat Danmark tilbagekalder alle deres rå produkter.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Helt specifikt er det i deres 'TASTE 100 % lam hundefoder', som er under skarp mistanke for at indeholde salmonella.

Hundefoder TASTE 100% Lam pølser

Nettovægt: 500 gram

Bedst før-dato: Alle datoer



TASTE 100% Lam kødboller

Nettovægt: 560 g.

Bedst før-dato: Alle datoer

Hundefoderet er solgt i dyrehandler i hele landet.

Tilbagekaldelsen kommer efter en rutinekontrol i Norge, hvor man har kunnet påvise salmonella i en af råvarerne til produkterne.

Da der er tale om foder til kæledyr, er der en risiko for smitte med salmonella til mennesker.

Hvis du eller dit dyr får symptomer, kontakt da egen læge eller dyrlæge.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.