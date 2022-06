Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan være en dyr fornøjelse at rykke teltpælene op og flytte bolig.

Ikke kun på grund af omkostninger, der er forbundet med at flytte alle dine ting, købe et nyt hus, og hvad der ellers hører til. Prisen for dine forsikringer risikerer også at blive markant dyrere.

Portalen Samlino har konkret set nærmere på, hvad der sker med prisen for en bilforsikring, hvis du skifter adresse.

Samlino har opsat forskellige flytteeksempler og sammenlignet priser for 16 forskellige forsikringsselskaber.

»Vi ser især en stor ændring af priser på bilforsikring, når man flytter mellem provins og storby. Det skyldes, at der i storbyerne sker flest skader på biler, hvilket forsikringspræmien derfor afspejler,« siger Rune Lysdahl Sørensen, direktør for forsikring hos Samlino.dk, i en pressemeddelelse.

I et konkret regneeksempel har Samlino set nærmere på en 28-årig person, der flytter fra Varde i Vestjylland til Vesterbro i København.

Hos 12 af de 16 forsikringsselskaber stiger prisen for den samme bilforsikring – i mange tilfælde markant.

I de to mest voldsomme tilfælde stiger den årlige udgift med 2.904 kroner og 3.943 kroner.

Gennemsnitligt stiger prisen med 23 procent ved en flytning fra Varde til Vesterbro.

Hos fire af forsikringsselskaberne er der dog ingen prisforskel.

»Forsikringsselskaberne beregner deres priser ud fra mange faktorer, og vægter dem forskelligt fra hinanden. Derfor kan en flytning betyde en stor ændring i pris hos nogle selskaber, og ved andre ikke gøre nogen forskel,« forklarer Rune Lysdahl Sørensen.

Han opfordrer derfor til, at man gør sit forarbejde grundigt, før man flytter – og ser sig om på markedet, hvis man bliver præsenteret for en prisstigning.