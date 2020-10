Vidste du, at du har krav på at få udbetalt dine elektroniske gavekort? Også op til et år efter det er udløbet.

Dog er flere virksomheders vilkår for udbetalinger i strid med loven, viser en undersøgelse lavet af Forbrugerombudsmanden.

Et gavekort er elektronisk, hvis det kan bruges på nettet eller aflæses elektronisk med for eksempel chip, magnetstribe, stregkode eller anden kode. Det gælder blandt andet de plastikgavekort, man får i nogle butikker og en mail med en kode, man kan bruge til internethandel.

Og dem har 15 af de 29 undersøgte virksomheder problemer med at udbetale efter de gældende regler.

Det siger loven Ifølge betalingslovens § 96, stk. 2, kan indehavere af elektroniske penge inden udløbet af de elektroniske penge og i op til 1 år efter udløbet anmode om, at restværdien indløses til pålydende værdi. Efter § 96, stk. 4, kan udstedere af elektroniske penge kun opkræve et gebyr i forbindelse med indløsning, hvis dette fremgår af aftalen, og hvis der kræves indløsning, inden de elektroniske penges udløb, aftalen mellem udstederen og indehaveren indeholder en udløbsdato, og indehaveren af de elektroniske penge opsiger aftalen inden denne dato, eller der kræves indløsning mere end 1 år efter udløbet af aftalen mellem udstederen og indehaveren. Ifølge § 96, stk. 5, skal et eventuelt gebyr svare til de faktiske omkostninger for udstederen af elektroniske penge, medmindre omkostningerne er uforholdsmæssigt høje. Ifølge betalingslovens § 1, stk. 5, finder lovens § 96 også anvendelse på elektroniske gavekort. Kilde: Forbrugerombudsmanden.

To virksomheder havde et vilkår om, at deres oplevelsesgavekort ikke kunne udbetales til kontanter.

De resterende 13 virksomheder opkrævede et gebyr for at udbetale gavekortets værdi, der er i strid med loven:

Seks virksomheder opkrævede et gebyr på 100 kroner

En virksomhed opkrævede et gebyr på 75 kroner

Fire virksomheder opkrævede et gebyr på 50 kroner

En virksomhed opkrævede et gebyr på 15 procent af gavekortets værdi, dog maks 100 kroner

En virksomhed opkrævede et gebyr på 25 kroner

»Ifølge betalingsloven har forbrugerne ret til at få udbetalt værdien af et elektronisk gavekort i op til et år efter, at gavekortet er udløbet. Virksomhederne kan ikke omgå den regel ved at skrive noget andet i deres vilkår,« siger forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.

Forbrugerombudsmand, cand. jur. Christina Toftegaard Nielsen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Forbrugerombudsmand, cand. jur. Christina Toftegaard Nielsen. Foto: Linda Kastrup

Er gavekortet udløbet, så frafalder gebyret.

»Virksomheden må kun tage et gebyr for at udbetale værdien af elektroniske gavekort inden for gavekortets løbetid. Men virksomheden må ikke tjene penge på det. Gebyret skal svare til virksomhedens omkostninger ved at udbetale pengene.«

Noget tyder altså på, er der er en stor risiko for at blive snydt, når man ønsker at få sit gavekort udbetalt.