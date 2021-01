Skal, skal ikke?

En del danskere har allerede bestilt rejsen sydpå til sommer, i forventning om at der bliver lukket op for rejser i kølvandet på regeringens udmelding om, at samtlige danskere, der ønsker det, ventes vaccineret 27. juni.

Men hvis du selv har bestilt flybilletterne, og flyselskabet senere aflyser din rejse, skal du være særligt opmærksom.

Flyselskaberne vil nemlig ofte tilbyde dig en såkaldt voucher – et værdibevis – til en ny flyrejse, men det kan være penge ud ad vinduet at takke ja til den løsning.

Palma de Mallorca. Foto: ENRIQUE CALVO

Hvis flyselskabet går konkurs, og flybilletten ikke er en del af en pakkerejse, så dækker Rejsegarantifonden nemlig ikke vouchers og gavekort.

»Hvis flyselskabet aflyser din rejse, har du ret til at få dine penge tilbage inden for syv dage. Flyselskabet kan spørge, om du er interesseret i at få en voucher i stedet for at tilbagebetale pengene,« siger Vibeke Myrtue Jensen, rådgiver i miljø og transport i Forbrugerrådet Tænk, og tilføjer:

»Du kan vælge at tage imod voucheren – det er dit valg – men hvis flyselskabet går konkurs efterfølgende, er pengene tabt. Så vores råd er, at man tager imod pengene, hvis flyselskabet aflyser.«

Lige nu er der sået tvivl om, hvorvidt det overhovedet bliver muligt at rejse til danskernes foretrukne ferieland, Spanien, den kommende sommer.

Vibeke Myrtue Jensen, rådgiver i miljø og transport i Forbrugerrådet Tænk. Foto: Pressefoto

Spaniens premierminister, Pedro Sanchéz, har ifølge Sky News sagt, at Spanien først ventes at åbne landet for udenlandske turister i slutningen af sommeren.

Ordene faldt i en tale for World Tourism Organisation for nylig.

Her sagde Pedro Sanchéz ifølge Sky News, at Spanien gradvist vil begynde at åbne for udenlandske turister, når over 70 procent af spanierne er blevet vaccineret mod covid-19.

Og det ventes altså først at ske i slutningen af sommeren.

Lige nu er det usikkert, om Spanien åbner for udenlandske turister til sommer. Foto: ENRIQUE CALVO

Den melding gør det ifølge Vibeke Myrtue Jensen ikke til en mindre usikker affære at bestille flybilletter til Spanien med afgang til sommer.

»Lige nu skal man overveje det en ekstra gang, før man køber en flybillet til Spanien. For hvis flyselskabet ikke aflyser afgangen, så har du ikke krav på at få dine penge tilbage. Heller ikke selvom Udenrigsministeriet til den tid stadig måtte fraråde rejser til Spanien,« siger Vibeke Myrtue Jensen.

Hvis du har købt en pakkerejse, som bliver aflyst af dit rejseselskab, og du tager imod en voucher for den aflyste rejse, vil Rejsegarantifonden dække voucherens værdi, hvis rejseselskabet går konkurs – forudsat, at rejseselskabet er medlem af Rejsegarantifonden.