Der kan være hjælp på vej til de cirka 1,3 millioner danskere, som nu skal betale negative renter for at have penge stående i banken.

For en uge siden kaldte erhvervsminister Simon Kollerup (S) bankerne for grådige og opfordrede til, at de stopper med at sænke grænsen for, hvornår danskerne skal betale negative renter. Nu melder Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF sig også klar til at se på, hvordan danskerne kan slippe for at betale.

I SF hilser man Simon Kollerups opgør med bankernes negative renter velkommen.

»Nogle gange handler politik om at sende signaler, og hvis ikke bankerne lytter til de signaler og styrer sig, må politikerne se på, om ikke vi kan finde en kreativ løsning på det her. Der er vi ikke endnu. Lige nu ser vi tiden an,« siger Jacob Mark, finansordfører for SF:

SFs Jacob Mark. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere SFs Jacob Mark. Foto: Niels Christian Vilmann

»Hvis det fortsætter med, at bankerne leverer enorme overskud, mens det bliver en dårlig forretning for danskerne at have en konto, når vi som stat forlanger, at man har en NemKonto, må vi gøre noget. Vi siger til bankerne, at de skal styre sig. Ellers må vi sætte os ned og se på, hvordan vi kan lave et indgreb.«

Erhvervsminister Simon Kollerups opfordring til bankerne kom dagen efter, at Danske Bank sænkede grænsen for, hvornår kunder skal betale negative renter, til alt indestående over 100.000 kroner.

Grænsen er – i stort set alle landets banker – blevet sænket gradvis de seneste 18 måneder.

Efter Simon Kolleups udmelding gik bankernes interesseorganisation Finans Danmark ud med beregninger for, hvor mange der betaler negative renter.

Her fremgik det, at 25 procent af 'normale lønmodtagere' nu betaler negative renter, mens det er 31 procent af alle voksne danskere.

Ifølge Danmarks Statistik var der 4,468 millioner voksne danskere 1. januar 2021. Det betyder altså, at cirka 1,385 millioner danskere nu betaler negative renter for at have deres penge stående i banken.

Hos Dansk Folkeparti står man klar med en kattelem, så kunder kan slippe for at betale.

»Vi kan godt forstå, at folk synes, det er for dårligt, at der er negative renter. Men vi kan ikke forbyde bankerne at opkræve negative renter, når de selv betaler negative renter til Nationalbanken. Vi er imod at indføre rigid lovgivning på området og eksempelvis forbyde negative renter,« siger Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti:

»Men vi vil gerne se på, om man kan sige, at alle dem, der betaler negative renter, kan oprette en konto i Nationalbanken til nul procent i rente. Og vi vil gerne se på at friholde folk fra at betale negative renter, hvis de kun har et beløb over grænsen stående i kort tid. Det kan være, fordi de har solgt deres hus og så bruger pengene på et nyt få måneder senere.«

Også i Enhedslisten er man klar til at hjælpe danskerne væk fra negative renter.

»Vi er glade for, at erhvervsminister Simon Kollerup rejser debatten. Det manglede da bare. Men når over en million danskere ligger og betaler minusrenter på deres opsparing, så er det meningsløs detaljeregulering at tale om beløbsgrænser og deslige. Nej, vi skal finde en løsning for alle,« skriver Victoria Velasquez, erhvervsordfører for Enhedslisten, i en kommentar:

»Heldigvis er der en simpel løsning ligefor, der hverken kræver ny infrastruktur eller storstilede it-løsninger. Det går ud på følgende og kan implementeres lynhurtigt: Tillad borgerne at åbne en simpel opsparingskonto i Nationalbanken til nul procent i rente. Bum! Så kan folk selv bestemme, hvor de vil have deres penge stående, når den kommercielle sektor kun har kortsigtet profit for øje. Det er bare med at komme i gang.«

Victoria Velásquez (EL) Foto: Emil Helms Vis mere Victoria Velásquez (EL) Foto: Emil Helms

Flere andre partier er direkte imod at gribe ind, ligesom Finans Danmark og Nationalbanken også har advaret imod politisk indgriben på området.

Liberal Alliance har sågar kaldt ministeren i samråd om sagen.

Hos Nye Borgerlige ryster man på hovedet over Simon Kollerups meldinger.

»Det svarer til, at ministeren pludselig mener, at Netto har haft for stort et overskud, at de er grådige, og at han vil til at bestemme, at de skal sænke prisen for en pose kartofler. Han forsøger at blande sig i, hvordan private banker skal prissætte,« siger finansordfører Lars Boje Mathiesen:

»Han taler til laveste fællesnævner her. Enten forstår ministeren ikke mekanismerne, eller også forstår han det godt og satser på, at vælgerne er for dumme til at forstå det.«