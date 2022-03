Ni ud af 34 intimsæber indeholder uønsket kemi.

Det viser en ny kemitest foretaget af Forbrugerrådet Tænk.

Her blev der både fundet parfume og hormonforstyrrende stoffer. Og det er problematisk.

Det gælder blandt andet en intimsæbe fra Vivag – der nu er lanceret i en udgave uden stoffet BHT – og Sanex Intimate Care Intimate Wash, der indeholder sodium salicylate, der er mistænkt for at være reproduktionsskadende.

Kombinerer man mange produkter med problematisk kemi – som langt de fleste gør – kan det udgøre en risiko.

»Det vi putter på vores hud, trænger ofte også ind i vores krop. Og når vi taler om intimsæbe, er det jo naturligt at tage i mente, at slimhinderne ved kønsorganerne kan være mere gennemtrængelige,« siger Anna-Maria Andersson, der er biolog på center for hormonforstyrrende stoffer på Rigshospitalet.

Men det er formentlig ikke brugen af ét enkelt produkt med problematisk kemi, der udgør en risiko for den enkelte.

Kan man 'nulstille' kroppen? Selvom man i sit voksenliv har udsat sin krop for hormonforstyrrende stoffer, behøver det ikke, at have negative konsekvenser. Ifølge biolog Anna-Maria Andersson vil mange af de hormonforstyrrende stoffer, der kan være i farlig kemi, blive udskilt med urinen efter få dage. Så undgår man produkter med farlig kemi, kan man hurtigt sænke niveauet af hormonforstyrrende stoffer i kroppen. Har man derimod være udsat for det under ens fosterudvikling, er der ikke så meget at gøre. Derfor er det særligt vigtigt at være opmærksom på ikke at bruge produkter med farlig kemi på små børn – eller på sig selv mens man er gravid.

»Jo mere udsat man er, jo større risiko er der. Men det handler ikke bare om den ene sæbe, det er kombinationen af alt det, man er udsat for i sin hverdag, der tilsammen kan udgøre en risiko,« siger Christel Kirkeby, der er projektleder hos Forbrugerrådet Tænk.

Derfor er det altså ikke sæben i sig selv, der er problematisk at bruge, men den kombinerede mængde fra mange forskellige produkter.

»Åbner man sit toiletskab og kigger efter, vil man højst sandsynligt opdage, at en stor del af ens hverdagsprodukter indeholder hormonforstyrrende stoffer,« siger Anna-Maria Andersson.

»Vi ved, at der er hormonforstyrrelser i befolkningen og med stigende forekomst.«

Ifølge Anna-Maria Andersson kan udsættelse for hormonforstyrrende kemikalier hænge sammen med flere forskellige sygdomme, herunder livsstilssygdomme som diabetes og overvægt.

»Hormonforstyrrende stoffer er særlige ved, at de ikke er giftige, men kan moderere, hvor godt vores organer fungerer. På sigt kan det bidrage til en række livsstilssygdomme. Der er også organer, der er særlig hormonfølsomme, hvor eksponering kan udvikle kræft,« siger Anna-Maria Andersson.

Selvom testresultaterne kan lyde overraskende, er det ikke tilfældet hos Forbrugerrådet Tænk.

»Vi ser hele tiden, at der i produkter bliver tilsat uønsket kemi. Det er præcis derfor, vi laver de her test,« siger Christel Kirkeby.

For ifølge organisationen er det vigtigt, at folk har viden, så de selv kan tage et valg.

Derfor har de også udviklet appen Kemiluppen. Her kan brugerne scanne produkter for at se, om de indeholder problematisk kemi.