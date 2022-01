Tusinder af danskere sidder i disse dage med jævne mellemrum og tjekker en app på deres telefon eller logger ind på computeren for at følge minutiøst med i værdien af deres aktiver.

Det syn, der møder dem, er sjældent rart.

For efter en længere periode, hvor millioner af almindelige mennesker på verdensplan er hoppet med på aktie- og kryptovaluta-bølgen, og hvor køberne stort set bare har siddet og set værdien stige, er der nu dømt brat opvågning.

Aktiemarkederne har haft et 2022 med markante fald.

Og helt vildt er det gået for sig på markedet for kryptovaluta, hvor mange danskere de seneste år har investeret i alt fra Bitcoin og Dogecoin til Ether og Solana.

De seneste uger har der været tale om et rent blodbad. Kurverne har peget nedad i helt stor stil.

I november 2021 ramte den samlede værdi på kryptomarkedet tre billioner dollar.

I dag er den samlede værdi nede på 1,7 billioner dollar. 1,3 billioner er altså blevet udslettet på omkring to måneder, skriver CNBC og Washington Post.

Og omkring en billion af dem er forsvundet de seneste 14 dage.

Udviklingen illustreres godt af markedets førerhund, Bitcoin, som i november ramte den højeste værdi nogensinde på 69.000 dollar stykket.

Da den ramte bunden i starten af ugen, var den helt nede i underkanten af 33.000 dollar, og nu er den så kravlet tilbage til 37.000 dollar. Et fald på 46 procent siden toppen.

I følge analytikere er de store frasalg på kryptomarkedet drevet af, at investorer lige nu flygter fra ‘usikre’ investeringer – som de altid volatile kryptovalutaer – og placerer pengene i mere sikre alternativer.

Det sker blandt andet, fordi alle pile peger i retning af, at centralbankerne vil hæve renterne for at få bugt med den stigende inflation.

I perioder har frasalget af krytovaluta de seneste uger været så voldsomt, at der har været tale om en stemning af ‘panik’, siger to analytikere til Cointelegraph.

Analyser viser nemlig, at der i stigende grad de seneste 14 dage har været sælgere, som har solgt med tab.

Det sker typisk ud fra en forvetning om, at tabet vil blive endnu større, hvis man venter med at sælge.

Og nu kører diskussionen så: Er kryptomarkedet på vej ind i en ‘istid’? Eller er situationen midlertidig?

I Washington Post står David Hoffmann, som er medejer af Bankless, for det positive indspark i debatten.

Han købte op i kryptovaluta for fire år siden, da markedet for alvor var ramt af en nedtur og påpeger, at selvom en del værdi er udslettet de seneste uger, så er værdien stadigvæk steget kraftigt over et længere perspektiv.

Han sætter op som eksempel, at Ethereum nu er faldet til 2.400 dollar – men kostede 80 dollar for fire år siden.

»Selvfølgelig er der ikke nogen, der er glad for at se deres portefølje skrumpe med 40 procent på en uge, men det handler om én ting: Tror du på, at kryptovaluta bliver den dominerende platform for valuta eller ej?«