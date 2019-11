Bytte- og returret afhænger blandt andet af, om du handler online eller i fysiske butikker. Og du har ikke altid krav på at få pengene tilbage.

"Chokpris, kun i dag, kun fem tilbage på lageret".

De gode tilbud ryger hurtigt på black friday, som for alvor har fået fat i de danske forbrugere.

Men netop fordi stemningen er hektisk, risikerer du at være for hurtig til at svinge dankortet.

- Og så risikerer man at brænde inde med en vare, som ikke kan byttes, hvis man fortryder sit køb, siger Lars Arent, der er leder af Forbruger Europa.

Hvis du handler online, har du som hovedregel 14 dages fortrydelsesret.

Hvis du derimod handler i gågaden, bestemmer butikkerne selv, om de vil returnere dine fejlkøb.

- Her snubler forbrugerne nogle gange i, at de er blevet så vant til, at butikkerne altid yder den service. Derfor tror folk fejlagtigt, at de har ret til at bytte eller få pengene tilbage, men sådan er reglerne ikke, siger Lars Arent.

Så tjek butikkens returregler, før du vælter tilbud ned i kurven. Det er især vigtigt, hvis du bruger black friday til at shoppe julegaver.

Her skal du også vide, at der er forskel på bytteret og returret.

- Bytteret betyder, at man kan bytte til en anden vare eller muligvis få et tilgodebevis, forklarer Bo Dalsgaard, der er jurist og chefkonsulent i Dansk Erhverv.

- Returret betyder derimod, at man kan returnere varen og få pengene tilbage, siger han.

Du skal også være sikker på, at du ikke snubler i datoerne.

For selv om du køber online, hvor du har en lovpligtig fortrydelsesfrist på 14 dage, så er der stadigvæk lang tid til jul.

- Hvis gaven først skal gives juleaften, skal man sikre sig, at butikken tilbyder udvidet returfrist, siger Bo Dalsgaard.

Det er også smart at skele til fragtpriserne. Nogle webbutikker bruger det som konkurrenceparameter, at de har gratis fragt, når du køber eller sender varen retur.

Andre butikker har regler om, at du selv skal betale.

- Så det vil være fint at tjekke. For man har ikke lovkrav om gratis fragt, men man kan spare penge, hvis butikken selv tilbyder det, siger Bo Dalsgaard.

Sidste råd lyder, at du skal bruge din sunde fornuft.

I oktober anmeldte e-mærket nemlig 150.000 falske webshops til politiet. Og svindlerne ved godt, at vi er ekstra hurtige på aftrækkeren til black friday.

Derfor kan du hurtigt blive ledt ind på falske hjemmesider.

- Samtidig føler man måske, at man skal skynde sig, før varen er udsolgt - og det kan være svært at gennemskue, om priserne er mistænkeligt billige, fordi alting i forvejen er billigt, siger Lars Arent og fastslår:

- Så dobbelttjek, hvem du handler med, før du køber.

Black friday er i år den 29. november.

/ritzau fokus/