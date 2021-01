Fyldte pakkeshops, som viser sig, at de alligevel ikke er fyldte. Det oplever flere kunder hos GLS.

Det kommer frem, efter B.T. tidligere har skrevet om problemer med pakker, der bliver omdirigeret til to kommuner væk.

»Jeg kan ikke drømme om at bruge GLS mere. Jeg synes, det er dybt åndssvagt, at jeg skal bevæge mig flere kilometer for at få en pakke,« lyder det fra Susan Graversen, der er bare en af de mange, som B.T. har snakket med, der oplever pakkeproblemer hos GLS.

For problemet hos mange er, at deres pakker bliver alt for ofte omdirigeret til en pakkeshop, som er flere kilometer væk fra den bestilte pakkeshop.

Det er ikke kun nu, at der er problemer. Her ses en kø foran GLS Pakkeshop på Amagerbrogade i København, torsdag den 17. december 2020. Julegaverne købes over nettet nu storcentrene er lukket ned på grund af smittefrygt med covid-19, coronavirus.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det er ikke kun nu, at der er problemer. Her ses en kø foran GLS Pakkeshop på Amagerbrogade i København, torsdag den 17. december 2020. Julegaverne købes over nettet nu storcentrene er lukket ned på grund af smittefrygt med covid-19, coronavirus.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg havde samme problem som mange andre. Jeg havde bestilt mine pakker til en tankstation i Slangerup, men det viste sig, at de var rykket til en Silvan i Frederikssund, og da jeg ankom der, var den rykket til en butik i gågaden,« fortæller Claus fra Slangerup.

»Det med, at man får at vide, at man kan hente den et sted og så et andet for så at få at vide, at det er et tredje, er irriterende. Hvis det nu havde været en ældre person, havde det været håbløst. Man skal bruge to timer fra Slangerup til Frederikssund i bus frem og tilbage. Det er både mange penge og meget tid.«

Det samme problem har Marie Jeppson fra Gentofte. Hun havde flere pakker, som blev sendt flere kilometer væk fra den pakkeshop, hun i første omgang havde bestilt til, og som var i gåafstand.

»Jeg fik en besked om, at min pakke røg til en anden pakkeshop. Jeg gik ned for at høre pakkeshoppen ad, og her fortalte ham, der har pakkeshoppen, at han har masser af plads, og der var ikke fyldt, og det kan jeg simpelthen ikke forstå.«

Men det kan der være god grund til, siger direktør for GLS Karsten Klitmøller.

»Kapaciteten i vores pakkeshops bliver styret fra central hånd. I dialog med den enkelte pakkeshop aftaler GLS og den ansvarlige i butikken, hvor mange pakker de maksimalt ønsker at have på et givent tidspunkt fra GLS. Ofte deler vi pladsen med vores konkurrenter i markedet. Så en pakkeshop kan godt fremstå »med plads«, uden at denne plads er dedikeret til GLS-pakker.«

Derudover fortæller Karsten Klitmøller, at GLS også har rigtig travlt. De nationale nedlukninger har også ramt GLS.

»Vi har rigtig travlt grundet nedlukningen af de fysiske butikker, og vi har haft rigtig travlt stort set siden slutningen af marts 2020.«

»Vi kan i vores skanning se, hvis der sker en fejl i leveringen af pakker. De eksempler, du har forelagt mig, er alle nogle, hvor den oprindeligt valgte pakkeshop er fyldt med pakker. GLS har derfor i en styret proces guidet dem til en pakkeshop i nærheden.«