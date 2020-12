Efter onsdagens pressemøde, hvor det blev præsenteret at detailhandlen, liberale erhverv og storcentre lukkes ned over julen, er danskerne gået bananas med online juleshopping.

Men det har sine også udfordringer. Pakkeudbringningen kan nemlig ikke følge med.

Det har fået GLS til torsdag morgen at opfordre deres samarbejdspartnere i erhvervslivet om ikke at tilbyde deres handlende kunder hjemmelevering.

»Vi har nået den maksimale volumen, som vi kan håndtere. Så hvis andelen af hjemmelevering stiger, vil det gøre det svært rent fysisk at nå at levere pakkerne inden for døgnets timer. Derfor vores opfordring i denne situation,« udtaler direktør Karsten Klitmøller, GLS Denmark.

Kø foran GLS Pakkeshop på Amagerbrogade i København, torsdag den 17. december 2020. Julegaverne købes over nettet nu storcentrene er lukket ned på grund af smittefrygt med covid-19, coronavirus.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kø foran GLS Pakkeshop på Amagerbrogade i København, torsdag den 17. december 2020. Julegaverne købes over nettet nu storcentrene er lukket ned på grund af smittefrygt med covid-19, coronavirus.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

I stedet ønsker de, at pakkerne kan blive leveret til en pakkeshop frem til 3. januar. Det skriver Jyllands-Posten.

Men ved pakkeudleveringsstederne er der allerede pres på. Køerne er meterlange og folk må vente længe på at få udleveret pakkerne, som det ses på billedet ovenfor.

Men faktisk har der været tryk på onlinehandlen i lang tid.

Under coronakrisen er den digitale handel steget markant – og julegaver og indkøb gør det ikke bedre.

Det kan direktør for onlineshoppen Coolshop, Jacob Risgaard, skrive under på. Derfor forudser han at den kommende uge op til jul bliver endnu værre, end det allerede har været.

»Vi er allerede på et niveau, hvor tingene er tæt på det maksimale. Især da vi har svært ved at få mere kapacitet hos fragtfirmaerne. Så det bedste råd må være til danskerne hurtigt at få bestilt julegaverne og krydse fingre. Vi leverer allerede nu min. 25.000 pakker ud dagligt,« siger Jacob Risgaard til Finans.