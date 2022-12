Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den dansk webshop Ztove blev kort før jul ramt af uforudsete problemer – som betød, at pakkerne ikke kunne leveres tids nok til at nå frem til juleaften.

Men nu har medarbejderne taget sagen i egen hånd.

Ztove, som primært sælger kogeplader og kogeudstyr, modtog på grund af store forsinkelser først en række gryder i nye størrelser 19. december.

Gryder, som mange kunder havde bestilt som julegaver.

Fra pakkefirmaet GLS var beskeden klar.

Og trist.

GLS kunne ikke garantere, at pakkerne ville nå frem til juleaften.

Men så trådte Ztoves medarbejdere til og vil nu køre pakkerne ud til kunderne rundt om i landet – så de når frem i tide.

Der er ekstra juletravlhed hos Ztove, hvor medarbejderne selv ender med at køre pakker ud til kunderne. Foto: Ztove Vis mere Der er ekstra juletravlhed hos Ztove, hvor medarbejderne selv ender med at køre pakker ud til kunderne. Foto: Ztove

»Det fik os til at tage sagen i egen hånd, så vi kan være sikre på, at vores kunder får de rigtige forudsætninger for en god juleaften,« siger Ztoves marketingschef, Thomas Mortensen.

Ifølge Ztove ser medarbejderne sammenlagt ud til tilbagelægge en distance, der svarer til en køretur til Italien baseret på omfanget af bestillinger tirsdag morgen.

Og flere kan stadig nå at komme til.

Ztove blev grundlagt af Peter Favrholdt i 2016.