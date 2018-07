Her kan du få overblik over, hvilke dokumenter og papirer du bør have styr på, inden bilferien begynder.

København. Kør selv-ferien begynder ikke, når bilen triller ud af carporten. Nej, den begynder allerede inden med forberedelse af de vigtigste papirer, telefonnumre og dokumenter.

Er du godt forberedt, gør du nemlig rejsen meget nemmere for dig selv. Her er en liste over, hvilke ting der bare skal være styr på.

Som det første skal man selvfølgelig have pas og kørekort med, fortæller juridisk konsulent Dennis Lange fra FDM.

- Man skal huske kørekort til alle, som kan komme til at køre bilen. Og skal man uden for EU, så skal man have lavet et internationalt kørekort hos borgerservice, siger han.

Dernæst skal man huske at have sit blå EU-sygesikringskort med, som viser, at man har ret til behandling på lige fod med borgere i det pågældende land.

Når det er en kør selv-ferie, skal man også have bilens registreringsattest med, fortæller Dennis Lange.

- Og det skal være den originale. Har man en nyere bil, har man en todelt registreringsattest, og det er del et, man skal medbringe - og for guds skyld ikke del to, siger han.

For så kan man risikere, at bilen bliver omregistreret, hvis den og attesten bliver stjålet. Har du en bil, som senest er registreret før 2005, har man ikke en todelt attest. Derfor skal man passe rigtigt godt på registreringsattesten, opfordrer Dennis Lange.

Når man kører ned gennem Europa, vil der være forskellige regler om miljø- og motorvejsmærkater og vejbetaling fra land til land, som man skal forberede sig på.

- Lidt afhængigt af hvor man skal køre, og hvilke byer man skal ind i, skal man have styr på miljø- og motorvejsmærkater. Det er dog typisk noget, man med fordel kan købe hjemmefra ved at bestille på nettet, siger Dennis Lange.

På forsikringsfronten skal man også være forberedt, fortæller Anja Lintrup Sørensen, konsulent hos Forsikringsoplysningen.

Her skal man have det røde kort med, som man kan hente som en app eller få hos sit forsikringsselskab. Det røde kort viser, at man har en kaskoforsikring og dermed også er sikret vejhjælp i udlandet.

- Inden man tager afsted på ferie, er det en god idé at medbringe telefonnumre på SOS og eventuelt hente "Rødt kort"-appen. Bruger ens forsikringsselskab ikke SOS, som de fleste gør, så bruger de en anden udbyder, og så skal man bare have fat i de kontaktoplysninger og tage dem med, siger hun.

Kører du uden for EU og EØS-lande, skal man have det grønne kort med. Det viser, at bilen er ansvarsforsikret, og det kan rekvireres hos ens forsikringsselskab.

Et andet vigtigt dokument, man skal have styr på, sidder uden på bilen. Det er DK-skiltet.

- Det gælder kun for den mængde biler, der ikke har en EU-nummerplade. Men skal du uden for EU, skal du uanset hvad have et DK-skilt på, siger Dennis Lange.

En sidste ting, man kan overveje, er ifølge Dennis Lange at lave en fuldmagt, hvis man kører i en lånt bil.

- En fuldmagt er en god dokumentation for, at man har lov til at køre i bilen, selv om det ikke er ens egen, siger han.

Fakta: Vigtigt sikkerhedsudstyr på bilferien

- Gule sikkerhedsveste til alle i bilen.

- Advarselstrekant.

- Brandslukker.

- Førstehjælpskasse.

- I visse lande kræves der også en alkotester, ekstra pærer, reservehjul og værktøj i bilen.

Kilde: Falck.

/ritzau fokus/