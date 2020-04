For dit festhumør og den generelle påskestemning er det måske kedeligt, men for din lever, dit hoved og måske også din samvittighed er der umiddelbart gode nyheder i påskedagene 2020.

Rigtig mange danskere kommer med stor sandsynlighed ikke til at vælte sig i bajere, snaps og sprut, som de plejer.

Og det er en kendsgerning, som kan blive ganske alvorlig for bryggerier, destillerier og spritfabrikker i Danmark. Her ser påsken ud til at blive direkte brutal.

Vi starter med årstidens store hit: Påskebryg.

»Vi forventer et meget markant fald i salget af påskebryg. Bryggerierne kan desværre sagtens brænde inde med over halvdelen af deres påskebryg,« siger Louis Illum Honoré, kommunikationschef i Bryggeriforeningen:

»Hver fjerde øl herhjemme kommer fra grænsebutikker, og det er altså danske varer. Det er helt lukket ned. Hver femte øl kommer fra restauranter, caféer og barer. Der er også helt lukket ned. Så selvom salget i detailhandlen ligger nogenlunde på niveau, så forventer vi en kraftig nedgang i slaget af påskebryg.«

Han forklarer, at 69 procent af Bryggeriforeningens medlemmer allerede nu har måttet vinke farvel til omkring halvdelen af deres normale omsætning.

Men hvad så med en gang iskold snaps?

Våde varer som snaps og Aalborg Akvavit har nærmest status som uundværligt på et klassisk, dansk påskebord på linje med sild og rugbrød.

Men også her er der nervøsitet at spore.

»Vi har to store sæsoner: Påske og jul. Og selvom vi går ind i det ubekendte, fordi ingen har prøvet den her situation før, må jeg erkende, at vi ikke jubeloptimister lige nu,« siger Lars Kragelund, teknisk direktør for Arcus A/S i Danmark, som blandt andet producerer Gammel Dansk og Aalborg Akvavit:

»En stor del af vores salg ligger i grænsehandel og på hoteller og restauranter. Og det er jo væk. Så vi forventer selvfølgelig en klar effekt af det her.«

Lars Kragelund forsøger at holde snapse-fanen højt:

»Vi håber jo, at folk stadigvæk køber snaps,« siger Lars Kragelund:

»Måske kan det hjælpe os, at befolkningen søger mod det traditionelle og trygge i en tid som denne og siger: ’Vi skal altså have snaps til påskebordet’. Så jeg tillader mig at bevare optimismen.«

Vin og en solid drink med vodka eller gin kan coronavirus vel ikke gøre kål på?

»Dagene efter Mette Frederiksens første tale var faktisk rigtig gode salgsmæssigt. Men ellers har det været under niveau. Danskernes forbrug af vin og spiritus er faldet kraftigt,« siger Carsten Suhrke, formand for Vin og Spiritus Organisationen i Danmark.

Han forklarer, at salget i detailhandlen er nede med fem procent, og at lukningen af grænsehandel og restauranter og barer fjerner yderligere 40 procent af salget.

Om påsken lyder den kedelige forudsigelse:

»Det er ofte weekenderne, der driver det største forbrug af vin og spiritus. Det er de festlige lejligheder. Og de eksisterer ikke lige nu. Vi forventer også, at forbruget falder i påsken, hvor særligt salget af snaps forventes at falde. Men vi ved ikke hvor meget endnu,« siger Carsten Suhrke.