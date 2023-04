Lyt til artiklen

Der er ikke mange dage til påske og de klassiske danske påskefrokoster med blandt andet snaps, æg, snaps, sild, snaps og påskebryg og snaps.

Men hvis man ikke allerede har købt den klassiske Tuborg Påskebryg, også kendt som 'Kylle Kylle', og Jacobsens påskevarianter, så kan man se langt efter dem. For Carlsberg melder så godt som udsolgt.

Det skriver bryggerikoncernen i en pressemeddelelse.

Carlsberg, der ejer Tuborg, har et tæt på tomt lager i Fredericia med kun fem procent påskeøl tilbage på lagerhylderne. Og man når ikke at brygge flere, lyder det.

»Vi vil rigtig gerne have, at vores påskebryg varer lige til påske, men i år ser det ud til at knibe. Vi er overvældet over, hvor hurtigt salget er gået, og vi er meget tæt på at løbe tør. Så man skal skynde sig, hvis man skal skåle de lyse tider ind med en påskebryg,« siger Caroline Leopold, brand manager for Tuborg i Carlsberg Danmark i pressemeddelelsen.

»Vi er selvfølgelig glade for, at danskerne har været så glade for vores øl, men det var selvfølgelig ikke planen, at den skulle være udsolgt allerede nu.«

Påskeøllen plejer at være populær, og man har brygget cirka 2,6 millioner liter påskeøl, som tilsyneladende ikke har været nok.

Mangel på øl gælder især på barer og restauranter, hvor der bliver serveret fadøl.

Man kan dog fortsat være heldig at finde en sixpack i butikkerne.

Og ellers må man jo drikke en snaps til. Satans.