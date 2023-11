Der er dårlige nyheder til dem, der elsker søde sager.

For på trods af, at inflationen i Danmark er dykket siden sidste år, er priserne på guf fortsat meget høje.

Det skriver Avisen Danmark.

I oktober lå inflationen på 8,8 procent på chokolade og 13,3 procent på slik. Til sammenligning lå den generelle inflation på blot 0,9 procent.

Ifølge internationale medier, herunder The New York Times og Bloomberg, er klimaforandringer synderen bag de høje søde priser.

For eksempel har høsten af kakaobønner i Vestafrika, der står for to tredjedele af verdens kakaoproduktion, været historisk dårlig i år, hvilket ifølge Bloomberg blandt andet skyldes hård regn.

Mens kakaohøsten er besværliggjort af hård regn, er den globale sukkerproduktion negativt påvirket af tørke i dele af Asien og Mexico.

Ifølge tal fra 2021, kan de høje priser på slik og søde sager, især være en ærgerlig nyhed for slikmunde i Danmark.

Der kom det nemlig frem, at danskerne købte mest slik i verden.