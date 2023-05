Lars Tvedes fond Atlas Global Macro har mildest talt haft en udfordrende start og er faldet med 42 pct. de sidste to år.

Alligevel tror den kendte iværksætter, investor og forfatter stadig på projektet.

»Jeg tror på Atlasprojektet, selvom starten har været uventet hård,« skriver Lars Tvede til Euroinvestor.

I dag er det to år siden Tvedes hedgefond, Atlas Global Macro (AGM), så dagens lys. Dengang havde omtrent 1100 investorer givet tilsagn om interesse i fonden, der var drevet af Lars Tvedes personlige investeringsstrategi.

En strategi, han tidligere har fortalt, har outperformet markedet med bemærkelsesværdige 4,5 pct. de seneste 22 år.

Resultatet blev en såkaldt AIF-fond - en alternativ investeringsfond - der henvender sig til profesionelle og semiprofessionelle investorer. Det betyder også, at der er et minimumskrav for investering i fonden på enten 125.000 euro eller 750.000 danske kroner.

Men de seneste to år har fonden mildest talt haft en tumultarisk tid – både på markederne, i medierne og blandt investorerne.

Og det er »frustrerende« for fondens frontfigur, Lars Tvede. I anledningen af fondens toårs fødselsdag har Euroinvestor snakket med Tvede, der skriftligt har svaret på en række spørgsmål. Han kalder starten for »uventet hård« og fortryder nogle af de investeringer, som har givet tab:

»Jeg fortryder selvsagt de investeringer, der gav tab og synes, at jeg skulle have lavet meget mere af de gode. Sådan er det altid. Men mere strukturelt fortryder jeg, at vi valgte at rapportere afkast per uge, hvilket jeg tror, at nogen opfattede som om, vi er en slags daytraders; ikke value-investors, der søger de mangeårige trends, selvom vi egentlig havde kommunikeret det ret stærkt,« lyder det fra Lars Tvede.

Indtil for nylig stod der på fondens hjemmeside, at Lars Tvede og fonden selv ville være tilfredse, hvis fonden over en 7-årig periode leverede et afkast på mellem 15-30 pct. om året. Et mål Lars Tvede også flere gange har fortalt om i medierne.

Men Lars Tvede mener ikke, at formuleringen har kunnet anses som en forventning, men i stedet som en personlig målsætning. Hvilket også er årsagen til, at målsætningen er blevet fjernet fra hjemmesiden, fortæller han.

Han kan dog overordnet set godt forstå, hvis nogle investorerne er skuffede over fondens performance:

»Selvfølgelig, det er vi da også selv. Det er da frustrerende. Men jeg er personligt meget vant til alternative investeringer og deres volatilitet. Det er jo derfor, at man som investor i dem skal skrive under på, at man er professionel eller halvprofessionel i investeringsbranchen. Altså, at man er indforstået med, at disse fonde kan være volatile,« skriver Lars Tvede.

Lars Tvede Lars Tvede har skrevet adskillige bøger om aktiemarkedet, økonomi og samfundet. Hans seneste bog hedder 'Bobler, Bullshit og Børsfest', der sammenfatter erfaringer og pointer som enhver investor ifølge ham bør vide. Inden da skrev han bogen 'Iværksætter', som er blevet til sammen med iværksætteren Mads Faurholt. Lars Tvede er også kendt for bøgerne 'Supertrends', 'Det Kreative Samfund', 'Kriser, Krak og Kaviar', 'Gåsen med de Gyldne Æg' samt 'Børshandlens Psykologi'. Han er uddannet ingeniør og civiløkonom og har arbejdet som hedgefund-manager og fondsforvalter. Han bor til daglig i Schweiz. Han peger på, at tilfredshedsniveauet i hans tidligere fond Nordic Eye, som han forlod efter længerevarende konflikt med den nuværende ejer, milliardæren Peter Warnøe, var at tredoble investorernes penge over en 7-årig periode. Nu ser det ud til, at Nordic Eye tidobler investorernes penge, påpeger Lars Tvede.

»Havde nogen på forhånd fortalt mig, at de to fonde ville gå, som vi har set, havde jeg løftet øjenbrynene, men det stemmer egentlig med mine erfaringer fra selv at investere i, omkring 30 alternative fonde gennem tiderne. Mit personlige tilfredshedsniveau er baseret på, hvad jeg har oplevet tidligere i mit liv, og trods den svage start for Atlas finder jeg det meget sandsynligt, at jeg en dag vil kunne se tilbage på Atlas som en rigtig god fond, der dog snublede i starten,« skriver Lars Tvede.

Men udsigterne til succes er mildest talt vanskelige at få øje på. Hvis fonden bare skal tilbage i kurs 100, skal der leveres et afkast på mere end 70 pct. Det er foruden det årlige afkast, som Lars Tvede selv vil være tilfreds med.

Er det realistisk at komme tilbage? Og er det realistisk, at I leverer det afkast, I selv vil være tilfredse med?

»Det er i hvert fald muligt. På syv år i disse markeder kan der ske umådelig meget. Vi steg 20 pct. på få måneder omkring årsskiftet, fordi nogle af vores strategier for en stund viste tegn på liv. Derudover kan det heller ikke udelukkes, at det på et tidspunkt – for eksempel som led i en fredsaftale – bliver muligt at realisere værdien af fondens beholdning af russiske aktiver. Med udgangspunkt i de aktuelle aktiekurser på børsen i Moskva og EUR/RUB-vekselkursen vil det lægge cirka 17 NAV-point til den aktuelle kurs,« lyder det fra Lars Tvede, der tilføjer:

»Vejen dertil er at gøre det, value-investors gør, nemlig at holde fast, så længe investeringerne forekommer meget billige.«

Den nuværende NAV for fonden, hvilket står for Net Asset Value eller indre værdi, lyder på 56. Den indre værdi lød på 100 ved fondens lancering.

Hvor længe giver det mening for jer, at drive fonden, hvis I ikke selv er tilfredse med afkastet?

»Så længe, der er investorer nok til den. I øvrigt har vi relativt mange investorer, der gerne vil ind, når vi genåbner for investering. Genåbningen har været besværlig, men vi har nu fundet en teknisk løsning, der muliggør, at vi kan tage nye midler ind uden at udvande de eksisterende investorers ejerskab af russisk-eksponerede ETF’er. Og det er ret få, der har trukket penge ud,« lyder det fra Lars Tvede.

Lars Tvede peger selv på to årsager til, at fonden har præsteret som den har gjort:

At fondens omfattende investeringer i Rusland, som det også tidligere har været beskrevet i medierne, er blevet nedskrevet til nul som følge af landets invasion og krig mod Ukraine. Hvis ikke det var sket, ville de »nok ellers have givet store gevinster«, mener Lars Tvede:

»Uden krigen tror jeg let, at de i stedet var blevet fordoblet. Vi fandt det meget usandsynligt, at det ville ende med den krig, som nu har udspillet sig over de seneste 15 måneder. Den geopolitiske analysetjeneste, vi fulgte mest, og som i øvrigt gik for at være blandt de bedst informerede eksperter på området, satte risikoen for, at Rusland ville forsøge en fuld invasion af Ukraine, til 2 pct.,« skriver Lars Tvede.

Selvom de russiske aktiver er blevet nedskrevet til nul efter invasionen, er nedturen ikke bremset. Alene det sidste år er Atlas Global Macro gået 19 pct. tilbage.

Lars Tvede forklarer det med, at han forventede et langsigtet bull-marked i råvarer og emerging markets, kombineret med et bear-marked i dollar.

»Indtil nu er det gået lidt den anden vej grundet mere kortsigtede faktorer, men vi mener stadig, at den strukturelle case for de temaer er stærk,« skriver han og tilføjer:

»Disse markeder er meget volatile til begge sider. Fra 2000 – 2008 steg priserne på industrimetaller cirka 400 pct. MSCI Daily Total Return World Net Metals & Mining Index steg 680%. Og russiske råvareaktier steg for eksempel ca. 1000 pct. i den periode. Hvis man fanger sådan noget og har tålmodighed til at holde fast, tjener man virkelig meget.«

Lars Tvede understreger dog, at han godt kan forstå, hvis investorerne overordnet set er skuffede over fondens performance – »det er vi alle«, skriver han. Han håber dog, at han selv kan være tilfreds om nogle år:

Hvis vi tales ved om et år eller to, hvordan er det så gået med AGM?

»Man skal ikke lave afkast prognoser for en alternativ investeringsfond. Jeg vil kun sige, hvad der vil gøre mig tilfreds, og det er uændret. Jeg håber, jeg er tilfreds om et par år. Det kræver, at de trends, vi tror på, kommer i gang,« skriver Lars Tvede.

I øjeblikket er fondens markedsværdi på omkring 676 mio. kroner.

Denne artikel er oprindeligt publiceret hos Euroinvestor.