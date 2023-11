På side 18 i Novo Nordisks dugfriske regnskab, der er landet torsdag morgen, fik Claus Johansen øje på noget, der fik hans hjerte til at banke lidt hurtigere.

Novo Nordisk har nemlig kastet sig ud i et nyt og helt særligt studie.

Claus Johansen er sundhedsinvestor, og han er på vej med investeringsfonden Global Health Invest, der skal investere i globale sundhedsselskaber – blandt andet pharma- og biotekselskaber.

Det han bemærker i regnskabet er, at Novo Nordisk har startet et fase 1 studie, hvor de tester brugen af en helt særlig teknologi i kræfttumorer for at slå celler ned.

Tilbage i 2019 begyndte Novo Nordisk at samarbejde med selskabet Dicerna Pharmaceuticals, som de i 2021 opkøbte.

Og der igennem har de købt sig adgang til en teknologi, som de har afprøvet på en række forskellige sygdomme, forklarer Claus Johansen.

Indtil videre har Novo primært fokuseret teknologien på leveren, men nu prøver de så denne teknologi på kræfttumorer.

»Det er jo klart, at når der står immuno-onkologi i pressemeddelelsen, så er det altid sådan nogle ord, som fanger ens opmærksomhed, fordi det er der jo rigtig mange penge i,« pointerer Claus Johansen.

Immuno-onkologi er innovative behandlinger, der udnytter kroppens naturlige immunsystem i kampen mod kræft.

Sundhedsinvestoren henviser blandt andet til det amerikanske selskab Merck, der har et stort produkt ved navn Ketruda indenfor dette felt, som sælger for over 20 mia. dollar.

Dette studie er også spændende, da Novo Nordisk primært beskæftiger sig med med fedme og diabetes, og nu kaster de sig ud i noget nyt ved at kigge nærmere på kræft, peger Claus Johansen på.

Dog understreger han, at det omtalte studie er et fase 1 studie, hvilket er det første stadie i sådan en undersøgelse, så det er fortsat meget tidligt i forskningsfasen og meget kan gå galt.

»Det er jo fase 1, og der er jo rigtig mange fase 1 studier i cancer, som desværre ikke bliver til noget,« lyder det fra Claus Johansen.

Men han peger alligevel på, at der må være en årsag til, at de har valgt at undersøge dette nærmere:

»Det er jo vigtigt at pointere, at de kunne have ladet være med at lave dette studie, men de har jo valgt at forsøge med det.«

Claus Johansen er ikke selv investeret i Novo lige nu, men det forventer han, at hans kommende fond kommer til at være.

