Den 2. oktober fik en lang række flyselskaber klar besked af Trafik-, bygge- og boligstyrelsen: Betal tilbage til alle de kunder, der har fået aflyst deres flyrejser før 1. oktober, eller få en politisag på nakken.

Godt halvanden måned senere står tusinder af danskere fortsat og mangler af få deres penge refunderet. Historiske politisager er tilsyneladende under opsejling.

Ifølge firmaet Flyhjælp, der mod betaling hjælper danskerne med at få kompensation fra flyselskaber, er det kun 25 procent af de kunder, der har bedt om kompensation før 1. oktober, som har fået penge tilbage.

Siden styrelsen meldte sin deadline ud, er frekvensen af tilbagebetalinger ikke steget.

Der ligger stadigvæk ubetalte krav for 10 millioner kroner, lyder det hos Flyhjælp.

»Vi har fuld forståelse for, at flyselskaberne er meget hårdt ramt. Det er en svær situation, og jeg vil gerne undgå at lyde usympatisk,« siger Alex Kirkeberg, pressechef for Flyhjælp:

»Men de er nødt til at prioritere deres kunder. De er gået langt over stregen, når så mange kunder har betalt for noget, de ikke har fået, og så stadigvæk ikke har fået deres penge tilbage. Jeg forventer, at de her selskaber bliver politianmeldt, men jeg er ikke så sikker på, at det gør nogen stor forskel.«

Trafik-, bygge og boligstyrelsen nævnte en lang række selskaber ved navn i skrivelsen. Et af selskaberne var SAS.

SAS risikerer at blive meldt til politiet Foto: Paul Hanna Vis mere SAS risikerer at blive meldt til politiet Foto: Paul Hanna

Jacob Pedersen, analytiker i Sydbank, tvivler stærkt på, at SAS kan betale tilbage nu og her.

»Det har hele tiden stået lysende klart, at SAS ikke ville kunne leve op til den deadline, så spørgsmålet er, hvad idéen med den har været. Det har været urealistisk fra start,« siger Jacob Pedersen:

»Man skal jo huske, at SAS reelt er konkurs. De lever kun, fordi de er blevet reddet af den danske og svenske stat. De eneste, der ikke har tabt penge på det her, er faktisk forbrugerne. For de skal nok få pengene tilbage, men der kommer bare til at gå lang tid.«

Han forventer dog, at SAS og de andre flyselskaber bliver meldt til politiet mandag.

FAKTA: Disse selskaber blev nævnt Trafik-, bygge- og boligstyrelsen nævnte følgende flyselskaber i deres skrivelse. Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines, EasyJet, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, TAP Portugal, Thai Airways og Vueling.

»Jeg regner da med, at man er nødt til at gøre alvor af det, når man sætter sådan en deadline. Det er man nok nødt til, for hvis ikke man gør det, vil flyselskaberne så rette ind en anden gang?« siger Jacob Pedersen:

»Men jeg har aldrig set et selskab blive politianmeldt i sådan en situation, som vi står i nu, så jeg er lidt usikker på, hvad konsekvensen bliver. Vil man inddrage deres licens til at flyve? Vil man give dem bøder? Det ser vi jo nok mandag.«