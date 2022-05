De næste fem måneder vil prisen stå stille på 100 basisvarer i Netto og 200 i Bilka og Føtex.

Og det er uanset, hvor meget inflationen ellers yderligere måtte stige. Det skriver Salling Group i en pressemeddelelse.

Årsagen er de stigende forbrugerpriser og den historiske inflation, der presser danskernes husholdningsøkonomi.

Tiltaget gælder fra 17. maj til og med 28. oktober.

»Vi deler økonomernes forventning om, at inflationen fortsætter, og at priserne dermed vil stige resten af året. Kunderne er de seneste mange måneder blevet mødt af voldsomme prisstigninger på alt fra benzin til mælk,« lyder det fra administrerende direktør i Salling Group Per Bank.

Han fortsætter:

»Vi garanterer derfor, at prisen på de udvalgte basisdagligvarer ikke udvikler sig yderligere de næste fem måneder på trods af stigende inflation og højere priser hos vores leverandører.«

De udvalgte varer vil især være Salling Groups egne varemærker. Det skyldes ifølge Per Bank, at det er her den bedste faste pris kan tilbydes.

»Kunderne køber dog fortsat ind på de kendte mærkevarer, og derfor håber vi også, at vi sammen med leverandørerne kan hjælpe forbrugerne gennem denne tid, hvor husholdningsbudgetterne er udfordret. Blandt andet ved sammen at udvælge flere produkter, hvor vi fra leverandørerne er garanteret en fast pris i en given periode, som vi dermed kan sætte et prisloft på,« siger Per Bank.

Falder priserne mod forventning i den afsatte periode, vil prisen reguleres herefter. 1. november vil Salling Group vurdere, om perioden forlænges.

I april lå inflationstallet på 6,7 procent. Med andre ord er priserne 6,7 procent højere i april år end i april sidste år.

Det er den største stigning i forbrugerpriserne siden 1984.