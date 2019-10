Sommerhuse kan være mange ting: Fra falmede Bjørn Wiinblad-plakater, cigarkasselofter og en let indelukket lugt - til enorme kasser - større end mange helårshuse - på grunde helt ned til vandet.

Og når det er sidstnævnte, der er på tale, kommer adresserne ofte med en ganske pæn pris. Samlet set koster Danmarks for øjeblikket tre dyreste sommerhuse således 72,4 millioner kroner.

Det skriver Boliga.dk.

Er man i tvivl om, om den slags liebhaveri bliver solgt - er svaret til at finde.

Boliga.dks salgsprisarkiv afslører nemlig, at der siden 2016 er solgt fire sommerhuse med en pris på mere end 20 millioner kroner.

De senere års dyreste sommerhus blev således solgt i foråret 2017 for 23 millioner kroner - huset ligger på Kystvej i Hornbæk, Nordsjælland, der traditionelt også lægger adresse til nogle af landets mest eksklusive sommerboliger.

Her er Danmarks tre dyreste sommerhuse



Foto: Adam Schnack A/S // Lars Gundersen Vis mere Foto: Adam Schnack A/S // Lars Gundersen

Tisvilde - 23,5 millioner

Et nyt sommerhus har netop meldt sig på det danske boligmarked og til prisen på den gode side af de 20 millioner kroner, er adressen det tredjedyreste sommerhus, man lige nu kan købe.

Huset ligger på en dobbeltgrund og har både kig til hav og skov. Indendøre kan nye ejere holde sommerferie i en hjørnestue, køkken med viktualierum eller - hvis vejret skulle glippe - i luksusbadeværelset med kar. Huset rummer 165 kvadratmeter.

Se sommerhuset her

Skagen - 24 millioner

Danmarks nordligste punkt er også blandt de steder, hvor der sælges sommerhuse til liebhaverpriser. Og vil man have fingrene i landets for øjeblikket næstdyreste sommerhus, er det da også Skagen, man skal søge mod. Det skriver Boliga.dk.

Her er den 264 kvadratmeter store Villa Guldmaj nemlig udbudt til salg for 24 millioner kroner. Sommerhuset ligger helt for sig selv ude på Grenen - hvor der kan opleves nordlys og morild.

Se sommerhuset her

Rungsted - 24,9 millioner

Rungsted er ikke ligefrem landets helt store sommerhusområde - men ikke desto mindre er det der, hvor landets for øjeblikket dyreste sommerhus har hjemme.

Huset er opført i 2010-11 og fordeler sig på et boligareal på 286 kvadratmeter. Og så her er der naturligvis udsigt til havet, der ligger på den anden side af gaden. Til huset hører der desuden en underjordisk parkeringskælder på 199 kvadratmeter med plads til omkring ti biler.

Se sommerhuset her