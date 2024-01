Hundredtusindvis af danskere overvejer formentlig lige nu, om de skal tage springet og købe en elbil næste gang.

Men ny undersøgelse ikke bare kortlægger, hvordan mange tøver. Den afslører også et resultat, som hamrer fast, at der er 'enormt og meget akut behov' for hjælp til danske forbrugere.

Undersøgelsen, som er foretaget af Norstat for Q8, viser nemlig ikke bare, at mange danskere synes, at markedet for ladeløsninger – både hjemme og ude – er komplet uigennemskueligt.

Og den bekræfter, at mange potentielle købere oplever, at det dermed bliver sværere at træffe valg om at købe elbil.

Derudover kortlægger undersøgelsen, at oplevelsen af, at man ikke kan finde hoved og hale i apps, ladebrikker og de mange indviklede løsninger, faktisk ikke forsvinder. Nærmest tværtimod.

To tredjedele af de nuværende elbilejere i undersøgelsen svarer nemlig, at det er besværligt, at man skal have mange apps og ladebrikker for at oplade ude.

I forbindelse med hjemmeopladning svarer næsten halvdelen af de adspurgte – der allerede ejer en elbil – at de synes, at det er vanskeligt eller meget vanskeligt at overskue udbud og priser.

Og tallet er stabilt uanset hvor længe de har ejet elbilen.

Lidt højere er andelen af nuværende elbilejere, som synes, at det er vanskeligt eller meget vanskeligt at gennemskue priser og udbud på opladning på offentlige standere.

For de adspurgte elbilejere, som har ejet elbil i mere end to år, gør det sig gældende, at 54 procent svarer, at det er vanskeligt/meget vanskeligt.

Mest bemærkelsesværdigt er dog måske, at andelen af elbilejere, som synes, at det er nemt at overskue, hvad det koster at oplade sin bil på offentlige ladere, falder jo længere folk har haft elbil.

Således svarer 39 procent af de adspurgte, som har ejet elbil i mindre end et år, at de er enige eller helt enige i, at det er nemt.

Men for de elbilejere, som har ejet elbil i 12-23 måneder er det kun godt hver fjerde (27 procent), som er enige i, at det er nemt at overskue.

Og for de adspurgte, som har haft elbil i mere end to år, er tallet helt nede på 22 procent.

I Norstats undersøgelse deltager 561 nuværende elbilejere og 500 potentielle. Data indsamlet oktober 2023. Foto: Rud Pedersen - data indsamlet af Norstat. Vis mere I Norstats undersøgelse deltager 561 nuværende elbilejere og 500 potentielle. Data indsamlet oktober 2023. Foto: Rud Pedersen - data indsamlet af Norstat.

Hos Q8 mener Marc Skriver-Bayer, der er Public charging & e-Mobility Manager, at den stigende forvirring i høj grad skyldes, at førstegangskøbere har fokus på selve bilen, og så først bagefter tænker på at tilkøbe ladeløsning.

Og mange vælger derfor den 'nemme løsning', nemlig at acceptere det tilbud, som bilforhandleren foreslår.

»Det er vores oplevelse, at når folk efterfølgende taler med familie og venner, der også har elbil, så viser det sig, at de måske slet ikke har valgt den bedste løsning,« siger Marc Skriver-Bayer til B.T.

»Så bliver de mere forvirrede, fordi der pludselig åbner sig en skov af nye muligheder på lademarkedet,« tilføjer han.

Hos FDM mener forbrugerøkonom Ilyas Dogru, at resultatet er et udtryk for, at der er sket og stadig sker så meget på lademarket.

»Der er et enormt og meget akut behov for tiltag, der gør det nemmere for almindelige mennesker at forstå og gennemskue markedet. Markedet skriger på gennemsigtighed,« understreger Ilyas Dogru over for B.T.

I december udkom en længe ventet rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som indeholder en række anbefalinger om tiltag, som kan forbedre markedet set fra forbrugernes side.

Blandt andet anbefaler man et forbud mod bundling af hjemme- og udeopladning, og at det skal være lige så nemt at betale ved offentlig ladestander som med et betalingskort.

Endnu har rapporten imidlertid ikke ført til konkret politisk handling, konstaterer Ilyas Dogru.

Det efterspørger både FDM og Q8.

»Med den rapport synes jeg, at der er kommet et signal, som politikerne ikke længere kan overhøre. Vi ønsker politisk handling,« siger Marc Skriver-Bayer.

Ilyas Dogru forklarer, at der til foråret træder en ny EU-forordning på området i kraft.

Den vil blandt andet kræve tydelig skiltning af priser på offentlige ladestandere, men den vil også indirekte lægge låg på, hvad udbyderne må kræve over markedsprisen, understreger han.