For lidt motion og for dårlig kost. Det er hverdagen for mange af landets kæledyr. Ansvaret hviler først og fremmest på ejerne.

København. Lægen: "De trænger til motion."

Patienten: "Tak, men helst i tabletter."

Sådan lyder én af Storm P's kendte sætninger, og den kunne lige så godt være møntet på de nuttede og pjuskede væsener, vi omgås med til dagligt.

Danske kæledyr lider nemlig i høj grad af overvægt, og det er især hunde og katte, som tilhører fedmekategorien. Ansvaret falder tilbage på ejerne, mener to fageksperter.

- Når man anskaffer sig et kæledyr, skal man gøre sig klart, at det kræver, at man selv deltager i aktiveringen af dem, siger dyrlæge Hanne Knude Palshof, som er formand for Den Danske Dyrlægeforenings faggruppe for Familiedyr.

- I Sverige har de eksempelvis en lov om, at man skal gå tur med sin hund tre gange om dagen, og jeg synes faktisk, at tre gange om dagen er et minimum, bemærker hun.

En lignende udmelding kommer fra Charlotte Reinhard Bjørnvad, der er professor i intern medicin hos familiedyr på Københavns Universitet. Hendes fokus ligger først og fremmest på det foder, kæledyrene får at spise.

- Der er lavet en del studier på, hvorfor hunde bliver overvægtige, og problemet hviler primært på ejerne, fordi de har en tendens til at overfodre deres kæledyr med godbidder, forklarer Charlotte Reinhard Bjørnvad.

Ifølge professoren er der intet galt i at forkæle sin hund eller kat med et par madrester hist og her.

- Men problemet opstår, hvis man kommer til at give for mange madrester til dyret og samtidig ikke får skåret ned i den mængde foder, man ellers giver til sin hund eller kat, siger Charlotte Reinhard Bjørnvad.

Som kæledyrsejer bør man altså sikre sig, at dyret får den rette mængde kost og motion, og samtidig minimerer man de livsstilssygdomme - der i lighed med mennesker - ofte følger i kølvandet på dyrenes overvægt.

- Rigtig mange hunde og katte lider af hjerte-kar-problemer og type 2-diabetes, fordi de er overvægtige, og det betyder typisk, at deres levevilkår forværres, eller de i værste fald må aflives før tid, siger Hanne Knude Palshof.

Hun foreslår, man gør de faste motionsvaner til en fælles aktivitet mellem ejer og kæledyr.

- Man kan for eksempel gå til agilitytræning sammen med sin hund, og for indekatte kan det være at bygge nogle hylder i sit hjem, som katten skal hoppe rundt på for at finde sin mad. Det handler om at tage sig tid til sit kæledyr, fortæller Hanne Knude Palshof.

Det samme gælder for dyrenes kostvaner.

- Hvis man som ejer aktivt sørger for, at dyret får 90-95 procent af sit foder fra grundfoderet, så burde den være dækket ind med de næringsstoffer, den skal bruge. Og så kan man godt erstatte de sidste procent med madrester, siger Charlotte Reinhard Bjørnvad.

Fakta: Overvægtige kæledyr

- Det anslås, at mellem 25 og 40 procent af alle danske katte og hunde er overvægtige.

- Hvis dit kæledyr lider af overvægt, er det en god idé at kontakte dyrlægen, som kan anbefale, hvilken type kost og motion dit dyr har brug for.

/ritzau fokus/