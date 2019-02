Årets første måned er kommet og gået, en masse boliger er kommet til salg - og starten af 2019 har vist sig at gå noget anderledes, end det umiddelbart var ventet.

Ifølge tal fra Boliga er der på landsplan sket en stigning på fem procent på den genenmsnitlige kvadratmeterpris på udbudte huse i januar i forhold til samme tid året før.* Det vil sige, at man skulle betale omkring 15.224 kroner pr. kvadratmeter for at købe et hus.

Dog skulle man betale noget mere, hvis man ville købe i Frederiksberg eller Gentofte kommune, der er indehaver af landets højeste priser. Her koster en kvadratmeter i gennemsnittet henholdsvis 60.561 og 55.062 kroner for udbudte huse. Det er en prisstigning på fem procent begge steder i forhold til sidste år.

Flere af landets boligøkonomer havde ellers spået et mere trægt marked:

- Jeg er faktisk en lille smule overrasket over prisudviklingen, for vi ser jo egentligt et boligmarked i øjeblikket, der er lidt under pres. Derfor havde jeg måske nok snarere regnet med, at det var status quo, og at der ingen stigning ville være i udbudsprisen, siger Mikkel Høegh, boligøkonom hos Jyske Bank, til Boliga.

Købernes fordel

Når han taler om et boligmarked, der under pres henviser det til, at boligerne ligger lidt længere til salg, og der skal større afslag til, for at få handlen til at glide igennem i forhold til de seneste år.

Og det er godt nyt for køberne, der således fortsat har kort på hånden i priskampen.

- Markedet er ved at skifte lidt fra at være sælgers marked til at blive købers marked. Så jeg ville måske ikke være så bekymret for at købe, men jeg vil nok være lidt tålmodig, tænke mig godt om, kigge på nogle flere boliger og eventuelt også forhandle lidt om prisen, siger Mikkel Høegh til Boliga.

- Selvom stigningen på udbudspriserne egentlig indikerer det modsatte, så har vi andre indikatorer (liggetider og salgpriser red.), der tyder på, at der er plads til det.

Nye boliger kræver tilpasning

En forklaring på den højere prisstigning en forventet kan være, at der kommer mange helt nye boliger på markedet. Hvilket dog ifølge Høegh ikke er noget, der kommer til at påvirke det store billede på længere sigt.

- Prisudviklingen er knap så meget en positiv udvikling, men snarere det, at der kommer meget nybygget til salg, der har en lækker og høj kvalitet. Det må være det, der driver det, siger han til Boliga.

- Vi forventer, at boligmarkedet kommer til at tilpasse sig lidt i pris i løbet af 2019. Det starter især i og omkring storbyerne, hvor det i de mindre kommuner nok er meget mere status quo. Det er på ingen måde forventeligt, at vi kommer til at se, at priserne bare stiger helt vildt.

Mellem 2017 og 2018 steg kvadratmeterprisen på de udbudte huse til sammenligning seks procent.

