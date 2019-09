Så sikkert som at Dronningen holder en transmitteret tale til folket, så sikker plejer en prisstigning for at se fjernsyn også at være.

Og selvom mange tv-seere fortsat er usikre på, hvor meget de skal betale for deres produkt i 2020, så står det nu klart, at 480.000 Stofa-kunder kommer til at skulle finde flere penge op af lommen i det nye år.

De kan nemlig se frem til for sjette år i træk at skulle betale mere, oplyser Stofa, der dog ikke er klar til at melde et konkret beløb ud endnu.

»Det er ingen, der bryder sig om prisstigninger, heller ikke os, men det handler om fortsat at kunne drive en forretning og levere en høj kvalitet til kunderne,« siger Sune Nabe Frederiksen, administrerende direktør i Norlys Digital, der ejer Stofa.

Overblik Stofa: 480.000 kunder Varsler prisstigning, oplyser ikke beløb Boxer: 250.000 kunder Ingen kommentarer Waoo: 190.000 kunder Vil ikke udelukke prisstigning. Canal Digital: 70.000 kunder Prisstigning er ‘overvejende sandsynligt’ Yousee: 1,1 millioner kunder Ingen prisstigninger Viasat: 120.000 kunder Intet svar på B.T.s forespørgsel

B.T. har bedt de seks største tv-udbydere om svar på, om deres kunder skal betale mere næste år. Se faktaboks for overblik.

Hvor beskeden oftest er et rungende ja til, om der bliver prisstigninger, så er billedet mere broget lige nu.

Mens Waoo ikke vil udelukke en prisstigning, kommer Canal Digital ‘overvejende sandsynligt’ til at servere en lille prisstigning til sine kunder.

»Det er overvejende sandsynligt, at der kommer en mindre prisstigning.«

»Det har vi ikke afklaret endnu, fordi vi ikke helt har indhold i pakkerne og priserne på rettigheder på plads endnu,« siger kommerciel direktør hos Canal Digital, Claus Petersen.

Han forklarer, at den antagelige prisstigning sker som følge af en almindelig prisjustering, der er et resultat af, at prisen på rettigheder stiger.

Hos Boxer er der ingen lyst til at melde en eventuel prisstigning ud, og fra Viasat er der slet ikke kommet et svar.

YouSee har helt usædvanligt meldt for første gang i ni år, at kunderne ikke bliver mødt af højere priser. Dog gælder en undtagelse i antenneforeninger, hvor gældende kontrakter fortsat kan betyde en prisstigning i 2020.

Yousee bebuder, at tv-priserne for 2020 ikke vil stige. Arkivfoto Foto: Torkil Adsersen Vis mere Yousee bebuder, at tv-priserne for 2020 ikke vil stige. Arkivfoto Foto: Torkil Adsersen

'Start forfra'

Hos Forbrugerrådet bliver YouSees udmelding dog mødt med skepsis.

Det skyldes, at landets største tv-udbyder i øjeblikket er i regulær krig med Discovery Networks, der råder over 11 populære kanaler, herunder Kanal 4, Kanal 5, 6'eren og Canal 9.

Discovery har meldt ud, at man her er klar til at trække alle kanalerne fra YouSee, hvis tv-giganten gør alvor af at fjerne Discoverys kanaler fra de faste tv-pakker, som det er meldt ud.

Og derfor kan den enkelte kunde risikere at skulle betale mere, hvis vedkommende har Discovery-kanaler blandt favoritterne og må finde dem et andet sted.

Fakta: Discovery Networks har 11 kanaler Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, ID - Investigation Discovery, Eurosport 1, Eurosport 2, Canal 9, Discovery Channel, TLC, Animal Planet og Discovery Science – samt streamingtjenesterne Dplay, Eurosport Player og Golftv.

»Hvis det bliver sådan, at man piller Discoverys kanaler ud af de faste pakker, og Discovery ikke vil være med til, at deres kanaler kun skal kunne findes som ‘bland selv,’ så kan det pludseligt blive dyrere for den enkelte kunde, der så skal betale for en anden adgang til de kanaler.«

»Det her er uigennemskueligt,« siger cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Martin Salamon.

»Det er en god anledning til at se på, om man er det rigtige sted, og om man betaler for kanaler, man ikke ser,« lyder det videre.

Forbrugerøkonom i Nordea, Ann Lehmann Erichsen, er enig. For mange betaler for indhold, de ikke bruger, lyder det.

Ann Lehmann Erichsen er forbrugerøkonom hos Nordea. Hun opfordrer til at 'starte forfra,' hvis man som kunde vil undersøge, om der kan spares på tv-udgifterne. Vis mere Ann Lehmann Erichsen er forbrugerøkonom hos Nordea. Hun opfordrer til at 'starte forfra,' hvis man som kunde vil undersøge, om der kan spares på tv-udgifterne.

»Det er en god idé at starte forfra ved at lege, at man har sort skærm. Så kan man skrive ned, hvad det er, man vil have.«

Ved at undersøge sit reelle tv-behov, kan der være penge at spare.

»Man kan opleve, at det koster nogenlunde det samme, som man bruger nu, og at man endda får mindre for pengene. Men det kan også være, at man kan få det samme som nu billigere.«

Hun giver et eksempel på, hvordan man som forbruger kan sammensætte en tv-kombination, der relativt enkelt giver adgang til nyheder og populære tv-serier og film.

»Hvis man kun bruger Netflix og DR, kan man nøjes med at købe abonnement til streamingtjenesten og med en 'Chromecast' se DR’s kanaler gratis på tv-skærmen, når licensen er betalt.«

Stofa-chef Sune Nabe Frederiksen forklarer, at prisstigningen her hænger sammen med, at tv-udbyderen holder fast i samarbejdet med Discovery.

»Stofa har valgt at gå en anden vej end YouSee, og vi har ingen aktuelle planer om at fjerne 10 af de mest sete, og dermed dyreste kanaler fra vores tv-pakker. Vi vil fortsat gerne kunne tilbyde vores kunder landsholdsfodbold, hele Superligaen og det krimiindhold, som er toneangivende for mange seere.«

»Kanal 5 har op mod 1,3 millioner seere om ugen, og derfor mener vi, den er relevant at tilbyde kunderne. Det betyder også, at vi ikke kommer til at undgå prisstigninger i det nye år, men vi tror på, at vi tilbyder kunderne noget indhold, der giver værdi for pengene.«