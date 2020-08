Mundbind er på få uger blevet en vare, de fleste danskere er begyndt at interessere sig for, og det har fået et hav af butikker på nettet og i detailhandlen til at købe stort ind for at mætte den stigende efterspørgsel.

Men hvor kan man egentlig købe mundbind lige nu? Og hvor er de dyrest og billigst?

De spørgsmål satte B.T. sig mandag morgen for at besvare – først og fremmest ved at gå en tur ud fra redaktionen i København og besøge en lang række butikker for at lave en hurtig – og helt uvidenskabelig – stikprøve.

Turen viste, at mange butikker har mundbind på hylderne, og hvis ikke de har, er mange butikker ved at få dem hjem.

Den viste også, at der er relativt stor forskel på priserne.

Dyrest var mundbindene hos 7-Eleven, hvor man kunne få dem til 15 kroner stykket, mens butikker som Normal og Flying Tiger lå i den billige ende med produkter, hvor mundbindene havde stykpriser på helholdsvis 4 og 4,29 kroner.

Flere af de steder, B.T. besøgte, havde simpelthen udsolgt, fordi efterspørgslen har været så stor.

Andre – eksempelvis supermarkedskæder som Rema 1000, Coop-butikkerne Kvickly, Irma, Fakta og Brugsen-kæderne og Lidl – er lige nu ved at købe mundbind hjem og er klar til at sælge dem senere på ugen.

Flying Tigers mundbind. Foto: Maren Urban Swart Vis mere Flying Tigers mundbind. Foto: Maren Urban Swart

Noget tyder på, at priserne kommer til at falde.

Da B.T. eksempelvis gik ind i Matas ved Nørreport Station mandag morgen for at se nærmere på priser og udbud, tog situationen en positiv drejning.

Her var prisen angivet som 49,95 kroner for fire mundbind, men da den blev slået ind i kassen, var prisen 29,95.

»Det er noget med, at priserne er faldet i dag,« lød det fra ekspedienten.

Også hos Coop forventer man, at priserne kommer til at falde de kommende uger.

Lige nu er et stort parti mundbind på vej til kædens butikker. I første omgang vil de koste 75 kroner for 10 stk.

»Men de priser kommer til at falde. Vi regner med, at vi kommer ned på 10 mundbind for 29,95. Der er virkelig ved at komme knald på udbuddet af mundbind, og det vil betyde, at priserne falder,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop.

B.T. har samlet en række eksempler på mundbindsprodukter i en række butikskæder i tabellen her. Priserne afspejler, hvad mundbind kostede mandag 10. august.