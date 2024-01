Så er det kåret.

Årets Supermarked 2023 blev - blandt andet efter en kneben sejr i en semifinale - Meny.

Redaktionschef for B.T. Penge, Niels Philip Kjeldsen, kunne mandag formiddag overrække prisen til de glade vindere.

»Kåringen bekræfter, at Meny indtager en unik position på det danske dagligvaremarked lige nu,« siger Niels Philip Kjeldsen.

»I en tid hvor pris fylder rigtig, rigtig meget hos forbrugerne, har Meny formået at fastholde dyder som høj kvalitet og personlig service af fagfolk i butikkerne, samtidig med at kæden har haft prisprogrammet 'Hverdagspris' for at imødekomme pris-behovet også.«

Hos Meny er der stor tilfredshed over at modtage udmærkelsen, som B.T.s læsere står bag.

»Det er klart, at vi selvfølgelig har en oplevelse af, at kunderne er glade for vores butikker og for vores medarbejdere,« siger kædedirektør hos Meny, Richo Boss.

»Men det er også rart, når det bliver bekræftet i sådan en afstemning som her. Så det har været rigtig positivt.«

Overrækkelsen fandt sted i en Meny-butik på Frederiksberg, og det var kædedirektøren, der tog imod prisen.

Afgørelsen er faldet efter 22 dages afstemninger, hvor der i alt er afgivet 73.306 stemmer fra indloggede brugere på B.T.

Som nævnt var der tæt løb i semifinalen, hvor Meny var op imod Rema1000. Vinderen af den runde blev dog som bekendt Meny, som fik 52 procent af stemmerne.

Redaktionschef Niels Philip Kjeldsen siger om sejren:

»Det er en enormt flot sejr i et meget stærkt finalefelt, så stort tillykke til Meny med titlen som årets supermarked.«

I finalen var Meny oppe imod Netto, og her var sejren mere markant end i semifinalen. Der kunne Meny se en god afstand ned til andenpladsen med 63 procent af stemmerne.

Dermed kan de altså bryste sig af at være Årets Supermarked 2023.

Læs med mandag aften på bt.dk, hvor det store vinder-interview med Meny bliver bragt.

