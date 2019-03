Nogle huse kender man, fordi man passerer dem dagligt. Andre har man hørt om, måske endda besøgt - og så er der dem, der bare bliver lig med nostalgi: eksempelvis Mads Skjerns kæmpekasse fra nationalklenodiet Matador.

Og husker du det store hus - som matadoren overrasker sin frue Ingeborg med - virker ejendommen her nok ganske bekendt for dig.

Det er nemlig selveste Mads Skjerns hus, der netop har ramt markedet og til en pris i den ganske velvoksne ende. For at rykke ind på de 440 kvadratmeter i Holte, skal der nemlig betales 52,5 millioner kroner, hvilket gør ejendommen til en af de fem dyreste villaer, der for øjeblikket er udbudt til salg i Danmark.

Det skriver Boliga.dk.

Det er et ganske specielt hus, der ligger højt på en cirka 10.000 kvadratmeter stor grund helt ud til Furesøen. Så det er beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed - der gør den her ejendom helt speciel, siger ejendomsmægler Søren Heilesen, der er partner hos mæglerfirmaet Claus Borg & Partner.

Huset er renoveret ganske betragteligt, og der er tale om en liebhaverejendom i særklasse med blandt andet snedkerhåndlavet køkken, hall med en trappe designet af Arne Jacobsen, pejsestue, vinrum, flere store soveværelser og en have med flere hundrede år gamle egetræer og et japansk afsnit.

Fra en erhvervsmand til en anden

I Matador køber Mads Skjern ejendommen efter den afdøde købmand, og den driftige erhvervsmand forvandler ejendommen til sit moderne palæ. Måske kan det samme siges om virkeligheden. I hvert fald har ejendommen i næsten 70 år været ejet af familien Øvlisen og Hallas-Møller - der står bag medicingiganten Novo Nordisk.

Området tilhører da også et af de steder i landet, hvor der skal være flest penge på kontoen for investere i mursten og kvadratmeter. Ifølge tal fra Boliga blev en gennemsnitlig hus-kvadratmeter i Holte nemlig sidste år solgt for knap 37.000 kroner. Det var dog husene på Østerbro i København, der kostede absolut mest - her betalte områdets nyslåede huskøbere nemlig i gennemsnit cirka 62.500 kroner pr. kvadratmeter.

Kigger man på landets fem dyrest udbudte huse for øjeblikket, er der dog ingen af dem, der har en gennemsnitlig udbudskvadratmeterpris på under 80.000 kroner.

